СК продолжает расследование уголовного дела о ДТП, в котором пострадал инспектор ГАИ

Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о ДТП, в котором пострадал инспектор ГАИ.

Авария произошла 18 апреля в центре Минска. Внимание госавтоинспектора привлек мотоциклист, передвигавшийся по городу на байке без номерного знака. Сотрудник ГАИ принял решение задержать нарушителя, однако мотоциклист попытался скрыться, в результате чего и байкер, и инспектор оказались под колесами машины инкассаторов.

Водителю мотоцикла предъявлено обвинение. В ходе допроса в качестве обвиняемого от дачи показаний он отказался. Также правоохранительные органы работают со свидетелями. Кроме этого, проводится автотехническая экспертиза. Состояние инспектора по-прежнему остается тяжелым, он находится без сознания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.