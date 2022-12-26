Может ли получится настоящий союз с независимыми государствами? Ответила Ирина Новикова

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я же не зря попросил 1991 год вспомнить. Насколько я помню, когда в марте 1991 года проводился референдум по сохранению Союза, там были оговорки, которые мало кто читал. Ведь как вопрос звучал? Ты за Союз или против? А там написано, что он должен быть реформирован, более самостоятельным. И когда это все дело пришло к декабрю в формате создания СНГ, то уже все пришли со своими флагами, которые сейчас есть, уже наделили Декларацию о независимости статусом государственных законов. Мы тоже пришли. Сторона, которая связывала нас с Советским Союзом, – это советский рубль. Все, больше ничем. И тогда говорили, что, возможно, это будет союз суверенных государств. Так он вообще возможен либо союз – это союз с неким наднациональным органом, с принятием какого-то решения?