«Был единый порыв, единый дух». В минском храме заложили капсулу с землёй с мест захоронения молдавских воинов

Новости Беларуси. Минск и Кишинев стремятся выстраивать полноценное сотрудничество в разных сферах. Об этом 6 мая заявил премьер-министр Беларуси во время встречи с председателем парламента Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове успешно работают три сборочных производства белорусских троллейбусов и тракторов. Семь совместных предприятий функционируют и в нашей стране. Страны связывают не только экономические отношения, но и общая историческая память. 6 мая капсулу с землей с мест захоронения молдавских воинов торжественно заложили в Храме‐памятнике в честь Всех святых. Это дань уважения и благодарность молдавским солдатам, погибшим при освобождении Беларуси.