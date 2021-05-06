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«Был единый порыв, единый дух». В минском храме заложили капсулу с землёй с мест захоронения молдавских воинов

06 мая 2021 19:02
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Новости Беларуси. Минск и Кишинев стремятся выстраивать полноценное сотрудничество в разных сферах. Об этом 6 мая заявил премьер-министр Беларуси во время встречи с председателем парламента Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Был единый порыв, единый дух». В минском храме заложили капсулу с землёй с мест захоронения молдавских воинов-1

В Молдове успешно работают три сборочных производства белорусских троллейбусов и тракторов. Семь совместных предприятий функционируют и в нашей стране. Страны связывают не только экономические отношения, но и общая историческая память. 6 мая капсулу с землей с мест захоронения молдавских воинов торжественно заложили в Храме‐памятнике в честь Всех святых.

Это дань уважения и благодарность молдавским солдатам, погибшим при освобождении Беларуси.

«Был единый порыв, единый дух». В минском храме заложили капсулу с землёй с мест захоронения молдавских воинов-4

Протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых:
Этот прах и эта земля являют нам тот важнейший пример, что тогда не было понятия русский, белорус, молдаванин, грузин, казах, узбек. Тогда был единый порыв, единый дух и единая страна. Поэтому и была Победа.

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# Великая Отечественная война # общество # Протоиерей Федор Повный # Роман Головченко # Зинаида Гречаный # Фотофакт

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