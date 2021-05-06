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«Это место такое же сакральное». Игорь Карпенко со школьниками и студентами возложил цветы к мемориалу на месте бывшего концлагеря

06 мая 2021 18:43
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Новости Беларуси. Акция памяти в преддверии Дня Победы прошла у мемориала «Дрозды», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Это место такое же сакральное». Игорь Карпенко со школьниками и студентами возложил цветы к мемориалу на месте бывшего концлагеря-1

Министр образования Игорь Карпенко, представители молодежных организаций возложили цветы и почтили память воинов, расстрелянных в концлагере в первые дни войны.

На встрече также присутствовали школьники. Учащиеся и педагоги средней школы № 104 имени Мачульского благоустраивают над захоронением. Благодаря активной работе коллектива школы, мемориалу придали статус историко-культурной ценности.

«Это место такое же сакральное». Игорь Карпенко со школьниками и студентами возложил цветы к мемориалу на месте бывшего концлагеря-4

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Та работа, которая проводится, поисковая работа, она очень важна с точки зрения передачи памяти о тех поколениях победителей, передачи той исторической правды о тех событиях подрастающему поколению.

«Это место такое же сакральное». Игорь Карпенко со школьниками и студентами возложил цветы к мемориалу на месте бывшего концлагеря-7

Арсений Шлепоченко, ученик средней школы № 104 имени Р.Н. Мачульского:
Мы почитаем память наших близких, вообще тех, кто воевал за нас.

«Это место такое же сакральное». Игорь Карпенко со школьниками и студентами возложил цветы к мемориалу на месте бывшего концлагеря-10

Никита Рачиловский, студент БГПУ:
Это место такое же сакральное в истории нашей страны. Оно стало не просто этапом истории, это стало частью нашей культуры.

«Это место такое же сакральное». Игорь Карпенко со школьниками и студентами возложил цветы к мемориалу на месте бывшего концлагеря-13

К слову, мемориал включен в государственный реестр памятников. На этом месте в годы войны погибли около 150 тысяч человек.

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# Великая Отечественная война # общество # Игорь Карпенко # Никита Рачиловский # Арсений Шлепоченко # Фотофакт

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