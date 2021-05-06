«Это место такое же сакральное». Игорь Карпенко со школьниками и студентами возложил цветы к мемориалу на месте бывшего концлагеря

Новости Беларуси. Акция памяти в преддверии Дня Победы прошла у мемориала «Дрозды», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Акция памяти в преддверии Дня Победы прошла у мемориала «Дрозды», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Министр образования Игорь Карпенко, представители молодежных организаций возложили цветы и почтили память воинов, расстрелянных в концлагере в первые дни войны.
На встрече также присутствовали школьники. Учащиеся и педагоги средней школы № 104 имени Мачульского благоустраивают над захоронением. Благодаря активной работе коллектива школы, мемориалу придали статус историко-культурной ценности.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Та работа, которая проводится, поисковая работа, она очень важна с точки зрения передачи памяти о тех поколениях победителей, передачи той исторической правды о тех событиях подрастающему поколению.
Арсений Шлепоченко, ученик средней школы № 104 имени Р.Н. Мачульского:
Мы почитаем память наших близких, вообще тех, кто воевал за нас.
Никита Рачиловский, студент БГПУ:
Это место такое же сакральное в истории нашей страны. Оно стало не просто этапом истории, это стало частью нашей культуры.
К слову, мемориал включен в государственный реестр памятников. На этом месте в годы войны погибли около 150 тысяч человек.
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