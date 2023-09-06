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«Бурлак на Волге». Почему у школьников неподъёмные рюкзаки?

06 сентября 2023 20:05
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В новом учебном году школьников Беларуси ждут масштабные изменения. Образовательный процесс стандартизирован, появились новые дисциплины и учебники. Больше внимания будет уделяться трудовому и патриотическому воспитанию ребят. Также нововведения коснуться итоговой аттестации. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Бурлак на Волге». Почему у школьников неподъёмные рюкзаки?-1

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В дискуссиях родителей, я знаю, что на первом месте, естественно, стоит школьная форма. На втором месте стоит вес рюкзаков. То, что не все учебники могут поместиться в этот рюкзак. Да и нужно ли носить все эти учебники? Я знаю, что Министерство образования идет навстречу. Некоторые учебники переиздаются в мягких обложках. Но есть недостаток – эти обложки рвутся.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Они не так долговечны.

Наталья Надольская:
То есть в твердом переплете она дольше хранится, потому что мы знаем, что учебники переходят из класса в класс из года в год. В общем, где эта золотая середина? Родители, подключайтесь.

«Бурлак на Волге». Почему у школьников неподъёмные рюкзаки?-4

Ольга Анципович, мама дочери-подростка:
Я против вообще, чтобы дети носили учебники в школу. Потому что у моего ребенка, допустим, проблема.

Наталья Надольская:
Именно носили?

Ольга Анципович:
Носили.

Наталья Надольская:
Или чтобы учебники, в принципе, существовали?

«Бурлак на Волге». Почему у школьников неподъёмные рюкзаки?-7

Ольга Анципович:
Нет, учебники должны быть, потому что все-таки электронную книгу неприятно читать. Приятно листать что-то, смотреть. Это ощущение – наверное, кайф такой, когда ты просто книгу читаешь, открываешь что-то, что-то пишешь, подчеркиваешь. В школу, я считаю, что дети должны все-таки носить электронные книги либо планшет. Там, где можно скачать книги, учебники и смотреть то, что тебе надо по заданию. Это гораздо лучше для спины, ребенка. Вы видели, как ребенок ходит в школу? Он, бедный, тянет этот рюкзак или сумку. Потом он берет сменку или какую-то еще спортивную форму.

Наталья Надольская:
Спортивная форма, форма для продленки.

Ольга Анципович:
Еще ему мама сложила ссобоечку. Он, бедный – вообще бурлак на Волге.

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# Школы в Беларуси # общество # Наталья Надольская # Сергей Парчевский # Фотофакт

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