«Бурлак на Волге». Почему у школьников неподъёмные рюкзаки?

В новом учебном году школьников Беларуси ждут масштабные изменения. Образовательный процесс стандартизирован, появились новые дисциплины и учебники. Больше внимания будет уделяться трудовому и патриотическому воспитанию ребят. Также нововведения коснуться итоговой аттестации. Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

В дискуссиях родителей, я знаю, что на первом месте, естественно, стоит школьная форма. На втором месте стоит вес рюкзаков. То, что не все учебники могут поместиться в этот рюкзак. Да и нужно ли носить все эти учебники? Я знаю, что Министерство образования идет навстречу. Некоторые учебники переиздаются в мягких обложках. Но есть недостаток – эти обложки рвутся.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Они не так долговечны.

Наталья Надольская:

То есть в твердом переплете она дольше хранится, потому что мы знаем, что учебники переходят из класса в класс из года в год. В общем, где эта золотая середина? Родители, подключайтесь.