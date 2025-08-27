По всей Беларуси проходит акция ГАИ «Внимание – дети!»

Меньше двух недель до нового учебного сезона. ГАИ напоминает водителям о необходимости быть особенно осторожными на дорогах. По всей стране проходит акция «Внимание – дети!», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дневное время весь транспорт должен передвигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Это правило действует по 5 сентября. Штраф за его несоблюдение может достигать трех базовых величин – это 126 рублей. Вблизи школ и детских садов проводятся профилактические мероприятия. Водителям и пешеходам напоминают о правилах дорожного движения, вручают информационные материалы.

Юрий Херувимов: Водитель должен смотреть, пропускать детей через пешеходные, не забывать включать свет фар и быть внимательнее к детям, потому что они отвыкли во время летних каникул.

Надежда Касперович, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Самое главное в обеспечении безопасности детей на дороге – это личный пример взрослых, личный пример родителей. И здесь важно понимать, что чужих детей на дороге нет. Уважаемые взрослые, если вы на маршруте следования видите, что ребенок затруднительно участвует в дорожном движении, пожалуйста, примите меры для того, чтобы не подвергать детей опасности.

В предстоящем учебном году за парты сядут более миллиона учеников. Из них около 90 тысяч – первоклассники.