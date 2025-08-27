Премьер-министр Франции внесёт на голосование в Национальном собрании вопрос о доверии правительству

Политический кризис во Франции. Премьер-министр внесет на голосование в Национальном собрании вопрос о доверии правительству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это решение продиктовано ситуацией в экономике: государственный долг достиг астрономической суммы в три с половиной триллиона евро и продолжает расти ежечасно на 12 миллионов. Чтобы исправить положение дел, премьер выступил в защиту недавно предложенного им бюджета на следующий год. Однако планом, содержащим ряд жестких мер, недовольны граждане Франции. Люди требуют объявить вотум недоверия и премьеру, и президенту.