Прямой эфир

Премьер-министр Франции внесёт на голосование в Национальном собрании вопрос о доверии правительству

27 августа 2025 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Политический кризис во Франции. Премьер-министр внесет на голосование в Национальном собрании вопрос о доверии правительству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Франции внесёт на голосование в Национальном собрании вопрос о доверии правительству-2

Это решение продиктовано ситуацией в экономике: государственный долг достиг астрономической суммы в три с половиной триллиона евро и продолжает расти ежечасно на 12 миллионов. Чтобы исправить положение дел, премьер выступил в защиту недавно предложенного им бюджета на следующий год. Однако планом, содержащим ряд жестких мер, недовольны граждане Франции. Люди требуют объявить вотум недоверия и премьеру, и президенту.

# франция

Другие новости рубрики

Все новости
Международные организации бьют тревогу из-за нехватки питьевой воды в мире
27 августа 2025 06:14

Международные организации бьют тревогу из-за нехватки питьевой воды в мире

В Румынии цены на электроэнергию увеличились более чем в два раза
27 августа 2025 05:58

В Румынии цены на электроэнергию увеличились более чем в два раза

Акция против новой правящей коалиции прошла в Литве
26 августа 2025 19:56

Акция против новой правящей коалиции прошла в Литве