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Международные организации бьют тревогу из-за нехватки питьевой воды в мире

27 августа 2025 06:14
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Планета на грани жажды. Международные организации бьют тревогу из-за того что четверть населения Земли не имеет возможности удовлетворить базовую потребность в чистой питьевой воде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международные организации бьют тревогу из-за нехватки питьевой воды в мире-2

Об этом стало известно из совместного доклада ВОЗ и ЮНИСЕФ. Так, неравенство в доступе к воде особенно остро проявляется в сельской местности. С 2014 года количество населения, обеспеченного этим ресурсом в деревнях, выросло всего на 10 %. Причем по-прежнему жители наименее развитых стран самые уязвимые. Кроме того, около трех с половиной миллиардов человек лишены безопасных санитарных условий.

# питьевая вода # Вода

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