Международные организации бьют тревогу из-за нехватки питьевой воды в мире

Планета на грани жажды. Международные организации бьют тревогу из-за того что четверть населения Земли не имеет возможности удовлетворить базовую потребность в чистой питьевой воде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом стало известно из совместного доклада ВОЗ и ЮНИСЕФ. Так, неравенство в доступе к воде особенно остро проявляется в сельской местности. С 2014 года количество населения, обеспеченного этим ресурсом в деревнях, выросло всего на 10 %. Причем по-прежнему жители наименее развитых стран самые уязвимые. Кроме того, около трех с половиной миллиардов человек лишены безопасных санитарных условий.