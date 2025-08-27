Сотрудники МВД за время уборочной кампании выявили 142 преступления

Уборочная кампания – на особом контроле правоохранителей. Жатва – время напряженной службы для сотрудников МВД. Каждый день они выезжают в районы и наблюдают за работой аграриев и предприятий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная задача – проверить исправность техники, сохранность топлива, условия хранения зерна. Не менее важно не допустить и пресечь коррупцию. За время уборочной выявлено 142 преступления.

Юрий Пицко, заместитель начальника ГУБЭП МВД Беларуси:

По материалам сотрудников по борьбе с экономическими преступлениями Слуцкого РУВД возбуждено уголовное дело в отношении механизатора сельхозорганизации, который присвоил 1700 литров дизельного топлива. Оперативниками УБЭП УВД Гомельщины вскрыта преступная схема хищения более 100 тонн удобрений должностным лицом предприятия АПК и руководителем коммерческой организации. Сумма ущерба составила более 54 тысяч рублей. Из незаконного оборота изъято свыше 22 тысяч литров нефтяного жидкого топлива, около 9 тонн зерна, порядка 100 литров средств защиты растений и почти 125 тонн удобрений.

Установлено 48 фактов управления транспортом водителями агропредприятий в состоянии опьянения. Сектор АПК остается под пристальным контролем милиции. Также правоохранители помогают хлеборобам с работой в полях. В сформированный впервые в Могилевской области отряд вошли участковые, госавтоинспекторы, оперативные дежурные, сотрудники уголовного розыска и другие работники. Обучившись всем тонкостям управления новыми комбайнами, они отправились на жатву.