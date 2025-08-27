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Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днём Независимости

27 августа 2025 06:30
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Александр Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днем Независимости. Президент заверил, что Беларусь готова делиться своими достижениями в области государственного и социально-экономического строительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днём Независимости-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уверен, несмотря на современные вызовы и угрозы, мудрость и трудолюбие молдавского народа позволят преодолеть сложности и обеспечить поступательное развитие Вашей суверенной, самобытной и процветающей страны. Убежден, что вне зависимости от складывающейся политической ситуации белорусы и молдаване продолжат поддерживать дружественные отношения, основанные на глубоком взаимном уважении и доверии.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Молдова

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