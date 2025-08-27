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КГК принимает звонки по вопросам некачественной работы страховых организаций

27 августа 2025 06:08
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Комитет госконтроля открывает горячую линию. 27 и 28 августа можно сообщить о некачественной работе страховых организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК принимает звонки по вопросам некачественной работы страховых организаций-2

На карандаш контролеры возьмут случаи, если кого-то ввели в заблуждение об условиях страхования при обращении к страховщику либо к страховому агенту. Не останутся без внимания ситуации, когда неправомерно отказали в выплате страхового возмещения или не устраивает размер выплаты. Если при оказании банковских, туристических или иных услуг был навязан договор страхования, сообщить об этом можно по короткому номеру 191 c 10 до 13 часов и с 14 до 17:30. Информация также принимается в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля. 

# Комитет государственного контроля Республики Беларусь

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