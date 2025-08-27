КГК принимает звонки по вопросам некачественной работы страховых организаций

На карандаш контролеры возьмут случаи, если кого-то ввели в заблуждение об условиях страхования при обращении к страховщику либо к страховому агенту. Не останутся без внимания ситуации, когда неправомерно отказали в выплате страхового возмещения или не устраивает размер выплаты. Если при оказании банковских, туристических или иных услуг был навязан договор страхования, сообщить об этом можно по короткому номеру 191 c 10 до 13 часов и с 14 до 17:30. Информация также принимается в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.