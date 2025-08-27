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Число убыточных предприятий Московского района Минска сократилось на треть

27 августа 2025 06:37
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Число убыточных предприятий Московского района столицы сократилось на треть. При этом финансовые показатели организаций рекордно растут. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом прибыль увеличилась вдвое, а выручка – на треть, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число убыточных предприятий Московского района Минска сократилось на треть-2

Итоги социально-экономического развития района подвели в Минске. С начала 2025 года из 8 ключевых показателей выполнено 6. Положительная динамика в торговой отрасли, а также в экспорте товаров и услуг. 

Число убыточных предприятий Московского района Минска сократилось на треть-4

Сергей Рубанов, глава администрации Московского района:
Главный сегодня акцент будет на выполнении показателей девяти месяцев и в целом ожидаемое года, где по всем прогнозам мы планируем сегодня выполнить эти показатели. Те планы, которые они наметили на год, они выполняют. Я думаю, что каждое предприятие у нас работает сегодня положительно.

Число убыточных предприятий Московского района Минска сократилось на треть-6

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Работа в Московском районе сконцентрирована на позитив, сконцентрирована максимально на работу с малым и средним бизнесом, и, конечно же, с топовыми предприятиями, потому что это уникальные районы. Здесь у нас и министерства, и ведомства, субъекты хозяйствования, и центральные банки Республики Беларусь тоже субъекты Московского района. Я уверена, что динамика будет продолжаться дальше положительная, и что мы нацеливаем наш район по итогу года выполнить, конечно же, все доведенные показатели.

Московский – один из самых крупных районов столицы. Здесь десятки тысяч субъектов хозяйствования. К слову, два года подряд район признается лучшим в городе по социально-экономическим показателям.

# Предприятия Беларуси # Сергей Рубанов # Надежда Лазаревич

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