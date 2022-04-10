Будут ли перебои в поставках лекарств и взлетят ли цены? Рассказал заместитель министра здравоохранения
Новости Беларуси. В Беларуси под жестким контролем остается и стоимость медицинских услуг. На неделе в Минздраве заявили, что есть факты роста цен, но во многих случаях они не обоснованы. Некоторое время назад были стрессовые ситуации и на фармацевтическом рынке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как будут регулировать цены на лекарства и повлияют ли санкции на наличие препаратов в аптеках, рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко.
«Терять такой рынок просто неинтересно и убыточно». Будут ли ограничения в поставках лекарств?
Ольга Коршун, СТВ:
Дмитрий Владимирович, пожалуй, начнем с такой темы, которая на слуху: это санкционное давление и ограничение поставок лекарств. Ходят такие слухи. Из-за санкций и ограничений Запада будут ли какие-то ограничения и в поставках лекарств в нашу страну?
Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
В отношении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения прямого санкционного давления в настоящий момент нет. Причин тому несколько. Первая и самая важная, рынок Российской Федерации и Республики Беларусь для Big Pharma, крупнейших фармацевтических компаний мира, которые выпускают препараты, терять такой рынок просто неинтересно и убыточно. Они прекрасно понимают, что свято место пусто не бывает и мы обязательно найдем и пригласим наших партнеров из дружественных нам стран. Вторая причина – это то, что репутационные потери в случае введения санкций на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения будут настолько выраженно сильными во всем мире. И это вызовет и экономические потери. Производители импортных лекарств это понимают. Хочу сказать, что Республика Беларусь на протяжении всего времени соблюдала полностью свои обязательства по контрактам с импортными производителями. И никогда не подводила: ни по расчетам, ни по поставкам, ни по выполнению заявок и так далее. Мы являемся надежным партнером.
В связи с изменяющейся инфраструктурой и переносом своих площадок производственных либо торговых на другие рынки, которые удобны логистически для России и Беларуси, некоторые компании задерживали поставку препаратов. Поэтому у нас наблюдались определенные сбои, но сейчас поставки налажены. Была проблема с радиофармпрепаратами, мы закупаем у одной из польских компаний. Эти препараты очень важны для лечения рака щитовидной железы. Не по нашей вине польская компания отказалась привозить эти препараты. Они ввозятся еженедельно. Мы сразу связались с этой компанией и решили с ними вопросы, которые их беспокоили, но для себя сделав вывод, мы параллельно связались с «Росатомом» и компания в Обнинске будет поставлять такие же радиофармпрепараты еще и по лучшей цене. И логистика, и простота. На днях наш министр заключил соглашение с огромной российской фармацевтической компанией Biocad, что будут локализованы производства, будет обмен технологиями, так называемый трансфер на наши предприятия. Вы знаете, что полный цикл вакцины «Спутник V» «Белмеда» делают у нас. Поэтому мы поможем друг другу. То есть, мы страхуемся все время, делаем запасы. Я хочу сказать, что у нас 50 % из 4 000 лекарственных препаратов – отечественного производства. Около 70 % госпитального сектора занимают отечественные лекарственные препараты. Потому в свое время глава государства поставил такую задачу: довести до половины и выше. То, что мы имеем сегодня, является фактором стабильности и безопасности на лекарства.
«Для этого есть и контроль». Заместитель министра рассказал, будут ли расти цены на лекарства
Ольга Коршун:
Люди еще боятся, что на фоне санкций вырастет и цена лекарств. Мы будем как-то регулировать стоимость, будем отслеживать, чтобы не было каких-то завышений спекулятивных, как, например, с продуктами питания сегодня происходит?
Дмитрий Чередниченко:
Регуляторика цен на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения в Республике Беларусь очень жесткая. Одна из самых жестких в регионе. Мы не исключаем, что может возникать соблазн у тех недобросовестных поставщиков или аптечных сетей завысить цену выше положенного. Для этого есть и контроль: и наш фармаконадзор, и совместные выходы профсоюзов фармаконадзора, Комитета госконтроля. И профильное министерство, МАРТ, эти все ситуации отслеживает.
«Проблем нет». Дмитрий Чередниченко о лекарствах, которые не будут производиться в «Белмедпрепаратах»
Ольга Коршун:
Некоторое время назад появилась информация, что на предприятии «Белмедпрепараты» определенные препараты не будут производиться по разным причинам. Например, нет реактивов, поскольку санкции и поставки откладываются, задерживаются, переносятся. Какая сейчас ситуация на предприятии и удалось ли стабилизировать ситуацию, взять под контроль?
Дмитрий Чередниченко:
Мы понимаем, что некоторым каналам очень выгодна, я бы назвал это известным словом, инфопомойка. Они интерпретировали это по-своему. Никаких, я уверяю, абсолютно по каждому препарату, которые указаны в письме «Белмедпрепаратов», проблем нет. Найдена либо его замена, либо он выпускается на другом из наших заводов.
Ольга Коршун:
То есть, сейчас никакого ажиотажа на лекарства у нас не наблюдается? Все есть, все по списку, можно прийти, спокойно купить и лечиться?
Дмитрий Чередниченко:
В настоящий момент ситуация на рынке лекарственных препаратов стабильная.
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