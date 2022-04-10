Будут ли перебои в поставках лекарств и взлетят ли цены? Рассказал заместитель министра здравоохранения

Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

В отношении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения прямого санкционного давления в настоящий момент нет. Причин тому несколько. Первая и самая важная, рынок Российской Федерации и Республики Беларусь для Big Pharma, крупнейших фармацевтических компаний мира, которые выпускают препараты, терять такой рынок просто неинтересно и убыточно. Они прекрасно понимают, что свято место пусто не бывает и мы обязательно найдем и пригласим наших партнеров из дружественных нам стран. Вторая причина – это то, что репутационные потери в случае введения санкций на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения будут настолько выраженно сильными во всем мире. И это вызовет и экономические потери. Производители импортных лекарств это понимают. Хочу сказать, что Республика Беларусь на протяжении всего времени соблюдала полностью свои обязательства по контрактам с импортными производителями. И никогда не подводила: ни по расчетам, ни по поставкам, ни по выполнению заявок и так далее. Мы являемся надежным партнером.

В связи с изменяющейся инфраструктурой и переносом своих площадок производственных либо торговых на другие рынки, которые удобны логистически для России и Беларуси, некоторые компании задерживали поставку препаратов. Поэтому у нас наблюдались определенные сбои, но сейчас поставки налажены. Была проблема с радиофармпрепаратами, мы закупаем у одной из польских компаний. Эти препараты очень важны для лечения рака щитовидной железы. Не по нашей вине польская компания отказалась привозить эти препараты. Они ввозятся еженедельно. Мы сразу связались с этой компанией и решили с ними вопросы, которые их беспокоили, но для себя сделав вывод, мы параллельно связались с «Росатомом» и компания в Обнинске будет поставлять такие же радиофармпрепараты еще и по лучшей цене. И логистика, и простота. На днях наш министр заключил соглашение с огромной российской фармацевтической компанией Biocad, что будут локализованы производства, будет обмен технологиями, так называемый трансфер на наши предприятия. Вы знаете, что полный цикл вакцины «Спутник V» «Белмеда» делают у нас. Поэтому мы поможем друг другу. То есть, мы страхуемся все время, делаем запасы. Я хочу сказать, что у нас 50 % из 4 000 лекарственных препаратов – отечественного производства. Около 70 % госпитального сектора занимают отечественные лекарственные препараты. Потому в свое время глава государства поставил такую задачу: довести до половины и выше. То, что мы имеем сегодня, является фактором стабильности и безопасности на лекарства.

«Для этого есть и контроль». Заместитель министра рассказал, будут ли расти цены на лекарства