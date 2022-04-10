«Мы заключаем договор с новым владельцем». За 3 часа акции «Дорога домой» семью обрели около 20 питомцев

Новости Беларуси. Традиционная благотворительная акция «Дорога домой» проходит 10 апреля в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 80 животных ждут встречу с хозяевами. Бездомных собак и кошек отдают бесплатно, главное условие – дарить питомцу любовь и заботу.

Акция проходит уже 15 лет. За это время ей удалось не только собрать вокруг себя множество неравнодушных, но и пристроить 1000 бездомных хвостов. Только за три часа семью обрели около 20 питомцев. Все животные имеют ветеринарный паспорт. Здоровы, привиты, обработаны от паразитов и прямо с выставки готовы отправиться в новый дом.

Александра Скурчик, член общественного объединения защиты животных «Эгида»:

Мы отдаем своих животных обязательно по договору. Предварительно беседуем с потенциальным владельцем, чтобы понять, нужно ли им это животное, подходит ли оно по характеру, по привычкам. Смотрим, подходят ли котенок или собачка конкретно этому хозяину. Затем мы заключаем договор с новым владельцем. Также наши партнеры дают подарки новым хозяевам.

Анастасия Куракевич, волонтер общественного объединения защиты животных «Эгида»:

С сыном я ехала на работу, сын на тренировку. И сын обнаружил ее за газетным киоском. Сбила машина, она там лежала. Было решено сразу забирать ее, спасать. Вот, спасли. Были моменты, когда мы ее тоже пристраивали, искали хозяев. Но хозяева не нашлись. Точнее, нашлись спустя два года, но уже понятно, что мы ее никому не отдали. Ездила она с нами точно так же на акции «Дорога домой», но почему-то никто ее тогда не захотел. Она посещала три акции. Но в итоге мы решили, что это уже наша девочка, что никуда она не поедет, что с нами останется. Теперь она ездит на акции, поддерживает других животных, которые тоже ищут дом.