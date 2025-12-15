Дождь, туман и гололёд: ГАИ напоминает водителям о сложных погодных условиях

Мокрый снег, дождь, туман, на отдельных участках дорог гололедица. Эти условия могут внезапно превратить привычный маршрут в опасный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Белгидромете рассказали, что происходит с климатом Беларуси.
Мокрый снег, дождь, туман, на отдельных участках дорог гололедица. Эти условия могут внезапно превратить привычный маршрут в опасный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Белгидромете рассказали, что происходит с климатом Беларуси.
Госавтоинспекция напоминает водителям: каждый километр пути требует максимальной собранности. Снижайте скорость и держите дистанцию – это ваша страховка. Плавные ускорения и торможения – ключ к тому, чтобы избежать заноса. Мосты, путепроводы, закругления дорог и переходы – это самые опасные точки.
Кирилл Костюк, заместитель начальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Плохая видимость утром и вечером усугубляется осадками в виде дождя и тумана. В связи с чем Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, особенно вблизи проезда пешеходных переходов. Уязвимым участникам дорожного движения необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.
Важно помнить, что сейчас автомобиль без зимних шин или с изношенным протектором – это угроза не только для водителя, но и для окружающих. Эксплуатация категорически запрещена. Обязательно стоит отказаться от поездок на самокатах и велосипедах, в таких условиях они становятся крайне опасными.