Дождь, туман и гололёд: ГАИ напоминает водителям о сложных погодных условиях

Мокрый снег, дождь, туман, на отдельных участках дорог гололедица. Эти условия могут внезапно превратить привычный маршрут в опасный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Белгидромете рассказали, что происходит с климатом Беларуси.

Госавтоинспекция напоминает водителям: каждый километр пути требует максимальной собранности. Снижайте скорость и держите дистанцию – это ваша страховка. Плавные ускорения и торможения – ключ к тому, чтобы избежать заноса. Мосты, путепроводы, закругления дорог и переходы – это самые опасные точки.

Кирилл Костюк, заместитель начальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Плохая видимость утром и вечером усугубляется осадками в виде дождя и тумана. В связи с чем Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, особенно вблизи проезда пешеходных переходов. Уязвимым участникам дорожного движения необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.