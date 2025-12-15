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Дождь, туман и гололёд: ГАИ напоминает водителям о сложных погодных условиях

15 декабря 2025 06:48
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Мокрый снег, дождь, туман, на отдельных участках дорог гололедица. Эти условия могут внезапно превратить привычный маршрут в опасный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белгидромете рассказали, что происходит с климатом Беларуси.

Дождь, туман и гололёд: ГАИ напоминает водителям о сложных погодных условиях-2

Госавтоинспекция напоминает водителям: каждый километр пути требует максимальной собранности. Снижайте скорость и держите дистанцию – это ваша страховка. Плавные ускорения и торможения – ключ к тому, чтобы избежать заноса. Мосты, путепроводы, закругления дорог и переходы – это самые опасные точки.

Дождь, туман и гололёд: ГАИ напоминает водителям о сложных погодных условиях-4

Кирилл Костюк, заместитель начальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Плохая видимость утром и вечером усугубляется осадками в виде дождя и тумана. В связи с чем Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, особенно вблизи проезда пешеходных переходов. Уязвимым участникам дорожного движения необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. 

Дождь, туман и гололёд: ГАИ напоминает водителям о сложных погодных условиях-6

Важно помнить, что сейчас автомобиль без зимних шин или с изношенным протектором – это угроза не только для водителя, но и для окружающих. Эксплуатация категорически запрещена. Обязательно стоит отказаться от поездок на самокатах и велосипедах, в таких условиях они становятся крайне опасными.

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