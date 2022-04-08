МАРТ: на какие товары существует жёсткое ценовое регулирование и почему надо поддерживать потребителя?

Новости Беларуси. Меры поддержки для населения и бизнеса будут принимать в ускоренном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос стабилизации экономики сегодня ключевой. Первый пакет антикризисных мер уже одобрен и принят. Аграрии, строители, крупный или малый бизнес. Кого поддерживать в первую очередь? Подробности в следующем сюжете.

В свете посевной важен вопрос о поддержке агропромышленного комплекса. Повышенного внимания сегодня требует и строительная отрасль. Ресурсы обеспечат прежние темпы – дороги и новые жилые дома не превратятся в долгострой. При этом представители профильных ведомств считают, что поддерживать напрямую в первую очередь необходимо потребителя.