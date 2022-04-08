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МАРТ: на какие товары существует жёсткое ценовое регулирование и почему надо поддерживать потребителя?

08 апреля 2022 16:59
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Новости Беларуси. Меры поддержки для населения и бизнеса будут принимать в ускоренном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос стабилизации экономики сегодня ключевой. Первый пакет антикризисных мер уже одобрен и принят. Аграрии, строители, крупный или малый бизнес. Кого поддерживать в первую очередь?  

Подробности в следующем сюжете.  

МАРТ: на какие товары существует жёсткое ценовое регулирование и почему надо поддерживать потребителя?-1

В свете посевной важен вопрос о поддержке агропромышленного комплекса. Повышенного внимания сегодня требует и строительная отрасль. Ресурсы обеспечат прежние темпы – дороги и новые жилые дома не превратятся в долгострой. При этом представители профильных ведомств считают, что поддерживать напрямую в первую очередь необходимо потребителя.  

МАРТ: на какие товары существует жёсткое ценовое регулирование и почему надо поддерживать потребителя?-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:  
Сохранился широкий перечень социально-значимых товаров, на которые действует и жесткое ценовое регулирование с небольшим шагом роста, в зависимости от инфляции. И, конечно, производитель, которому дается возможность регулироваться более мягкими формами, условиями роста рентабельности.  

«Предприятия должны работать». Как будут поддерживать белорусские заводы? Читайте далее.  

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Алексей Богданов # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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