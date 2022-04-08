МАРТ: на какие товары существует жёсткое ценовое регулирование и почему надо поддерживать потребителя?
Новости Беларуси. Меры поддержки для населения и бизнеса будут принимать в ускоренном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос стабилизации экономики сегодня ключевой. Первый пакет антикризисных мер уже одобрен и принят. Аграрии, строители, крупный или малый бизнес. Кого поддерживать в первую очередь?
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В свете посевной важен вопрос о поддержке агропромышленного комплекса. Повышенного внимания сегодня требует и строительная отрасль. Ресурсы обеспечат прежние темпы – дороги и новые жилые дома не превратятся в долгострой. При этом представители профильных ведомств считают, что поддерживать напрямую в первую очередь необходимо потребителя.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Сохранился широкий перечень социально-значимых товаров, на которые действует и жесткое ценовое регулирование с небольшим шагом роста, в зависимости от инфляции. И, конечно, производитель, которому дается возможность регулироваться более мягкими формами, условиями роста рентабельности.
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