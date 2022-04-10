Как часто белорусы жалуются на повышение цен и правда ли, что санкции – это время возможностей? Разговор с Мариной Ильиной

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» рубрика «Сенат».

Никита Рачиловский, СТВ:

Удивительно, но факт: страны Запада и Европы ведут санкционную войну против Беларуси и России, а расплачиваются за это жители их же стран. Вот такой рикошет. Дефицит и увеличение цен на некоторые товары, значительное подорожание энергоносителей – реалии нынешней европейской жизни. Такая специфическая политика в первую очередь создает негативную ситуацию в экономике стран Европы и США и приближает мир к борьбе за ресурсы. Впрочем, и это звучит вполне фатально, кое-кто остановился на краю экономической пропасти, а локомотив, который отбуксировал туда вагоны псевдодемократических стран, по-прежнему кочегарит в сторону их же «свободного падения». Но взор наш от дальних видов перефокусируем на ближние заботы, внутренние. Темы продовольственной безопасности, ассортимента в белорусских магазинах и контроля за ценообразованием актуальны и для белорусов. Цены под пристальным вниманием. Контроль за ними – одна из основных задач, которую ставит Президент перед всей вертикалью власти.

Никита Рачиловский:

В Совете Республики мониторинг прилавков проводится постоянно. Ежемесячно сенаторы во всех регионах ведут торговую ревизию и своеобразное маркетинговое исследование. В их рыночной корзине особого анализа продукты питания, социально значимые товары и медикаменты. Так, 5 апреля председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила торговые объекты Минска. Она оценила наличие товаров разной категории и ценовую политику. Кстати, маршрут спикера пролегал и через один из крупнейших столичных универмагов. Наталья Кочанова отметила необходимость усиления работы по мониторингу цен. А чтобы эта операция имела эффект, важно оперативно информировать и реагировать на безосновательный рост цен в торговых сетях, аптеках, кроме этого – не выпускать из вида и вопросы ассортимента. Председатель Совета Республики подчеркнула: во всех регионах страны, в самом удаленном населенном пункте люди должны иметь возможность приобрести все, что им необходимо.

Никита Рачиловский:

Чтобы дурной пример был не заразителен – речь о европейском шопинге в новой реальности, когда жители Евросоюза буквально штурмуют магазины, сметают все с полок и даже устраивают драки за пинту подсолнечного масла. Вот такой дефицит и ажиотаж. Покупательская культура белорусов – это, конечно, другое. Но для того чтобы поддерживать ее в рамках приличия, сейчас и уделяется особое внимание насыщенности торговых прилавков отечественной продукцией. Под контролем и аптеки. Во время шоппинг-наблюдения, которое проводится сейчас постоянно, сверяются ценники, которые выставляют как торговые сети, так и производители. Разговор на тему ценовой политики и конъектуры белорусского рынка продолжим с гостем. К нам присоединилась заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель начальника Координационного центра «Образование в интересах устойчивого развития» Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Марина Ильина. Никита Рачиловский:

Расскажите, пожалуйста, как сенаторы осуществляют мониторинг цен и что он из себя представляет? В 2021-м торговые сети получили штраф более миллиона рублей. За первый квартал 2022-го цифра такая же

Марина Ильина, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Наверное, я должна сначала сказать, что это уже регулярная работа сената сегодня. Могу сказать, что не только сенаторы подключились к мониторингу цен – депутаты всех уровней. Конечно, в том числе члены Совета Республики каждую неделю выходят в торговые объекты, аптечную есть и смотрят за тем, есть ли рост цен, на какие товары, анализируют это. Это такая уже системная работа. По статистике, в течение месяца более 30 населенных пунктов мы посещаем и более 100 объектов торговли. Никита Рачиловский:

По опыту проведения мониторинга цен, каковы причины возникновения разбежки цен на один и тот же товар или лекарство в разных магазинах или аптеках? Марина Ильина:

Анализируя ситуацию сегодня на белорусском рынке, можно сказать, что на цену одного и того же товара влияет много факторов, начиная производством и заканчивая логистическими моментами. Конечно, сегодня каждая торговая сеть дает свою наценку, и от этого мы можем видеть в Республике Беларусь в разных торговых точках разные цены. Но наша задача – посмотреть, чтобы рост цен был умеренным и чтобы зарплата наших граждан соответствовала росту цен. Мы сегодня говорим, что рост цен не должен быть больше 20 %.

Никита Рачиловский:

Если сенаторами фиксируется факт необоснованного завышения цен, какие принимаются меры и какую ответственность несут магазины и аптеки? Марина Ильина:

У сенатора нет функции наказания или поощрения той или иной точки за соблюдение или несоблюдение ценовой политики, наша задача – проанализировать ситуацию и дать информацию в Министерство антимонопольного регулирования. И тогда уже они принимают те или иные меры воздействия. Можно сказать, что в 2021 году более миллиона рублей штрафы получили торговые сети. И за первый квартал 2022 года эта цифра примерно такая же. То есть все время выявляются нарушения, и за это получается то или иное наказание в виде штрафных санкций. Никита Рачиловский:

Продовольственная инфляция Беларуси оказалась гораздо ниже уровня европейских стран, несмотря на все санкции и ограничения, которые были введены против нашей страны и России. Что нам помогло выстоять и показать такой достойный результат? Есть три главных принципа продовольственной безопасности

Марина Ильина:

Думаю, что нужно сказать о продовольственной безопасности то, что мы выдерживаем всегда три главных принципа продовольственной безопасности. Первый принцип – физическое наличие товаров на наших полках. То есть мы на сегодня обеспечены практически на 100 % продовольствием. 70 % продовольствия, которое лежит на полках, – это отечественное. Сегодня на полках есть товары – это первый признак. Второй признак – возможность нашим гражданам купить этот товар, то есть соответствие цены и заработной платы. Третий немаловажный фактор, который играет роль в продовольственной безопасности, – это качество белорусского продовольствия. Мы все знаем, что высоко ценится в мире наша молочная продукция, мясная продукция, наши сладости. То есть сегодня эти три фактора, про которые мы думали уже 10-20 лет назад, чтобы выдержать, – продовольственная безопасность на высоком уровне. Можно ли говорить, что в мире начинается борьба за ресурсы?

Никита Рачиловский:

Можно ли говорить, что в мире начинается борьба за ресурсы? Марина Ильина:

Я думаю, что да, потому что уже сегодня видно, как во многих европейских странах полки магазинов пустеют, вводятся ограничения на покупку товаров. Это мы говорим о развитых европейских странах. Но мы же понимаем, что нынешняя продовольственная ситуация, нехватка определенных ресурсов затронет и страны третьего мира. Наверное, сейчас как раз то время, когда надо, наоборот, отменять санкции, чтобы не допустить какой-то катастрофы, продовольственной в том числе. Никита Рачиловский:

Много ли граждан обращается с вопросами необоснованного завышения цен в магазинах или аптеках? Марина Ильина:

Граждане много на встречах задают вопросы по ценообразованию, звонят на горячие линии. Но мы должны понимать и объяснять гражданам, что такое обоснованное повышение цены, что такое необоснованное, или завышение цены. Есть много нюансов и вопросов. Если мы сегодня пришли в одну сеть и увидели молоко, которое стоит 2 рубля за литр, а во второй сети оно будет 2 рубля 10 копеек, мы должны правильно объяснить, почему это произошло. Или если какая-то торговая сеть завысила стоимость, то принять меры. Никита Рачиловский:

Можно ли говорить, что мониторинг цен, который проводят сегодня сенаторы, позволяет минимизировать количество необоснованного завышения цен? Либо тенденция сохраняется и всегда будут такие нарушения на таком же уровне? Переориентировавшись на мировых рынках, мы думаем о том, чтобы покупать больше белорусских товаров

Марина Ильина:

Я думаю, что эта контрольная функция Совета Республики имеет свое влияние. И всегда все решения, которые принимаются, имеют определенный резонанс. Надеемся, что наша работа не будет зря и торговые сети будут очень внимательно относиться к ценообразованию. Сегодня, переориентировавшись на мировых рынках, мы думаем о том, чтобы покупать по возможности как можно больше белорусских товаров. Будет лучше работать экономика, качество товаров будет повышаться. Никита Рачиловский:

Когда вы приходите в магазин как покупатель, узнают ли вас граждане и обращаются ли с какими-то вопросами в такой неформальной обстановке? Марина Ильина:

Я бы соврала, если бы сказала, что нет. Особенно в том месте, где я живу, жители моего дома, микрорайона. И в том районе, где я появляюсь чаще всего, это Ленинский район столицы, я его курирую от Совета Республики. Очень много людей узнают лицо, подходят. И в этом есть плюс доверия, когда любой человек, видя твой значок на груди, может обратиться с тем или иным вопросом. На мой взгляд, это очень важно, что есть такая возможность пообщаться в неформальной обстановке. Граждане часто не просто задают вопросы, а передают просьбы для членов правительства. Были иногда просьбы и для Президента. Неформальная обстановка располагает к беседе. И мы очень много можем из нее почерпнуть. «Слова про время возможностей – это импульс для всех отечественных производителей»

Никита Рачиловский:

Президент говорил, что санкции – это время возможностей. Как вы считаете, спустя время санкции, введенные против России и Беларуси, окажут ли положительный эффект для нашей страны? Марина Ильина:

Я думаю, что эти слова про время возможностей – это импульс для всех отечественных производителей. Сегодня то время, когда нужно четко понимать стратегию рынков сбыта. Нужно очень активно продвигаться на те рынки, которые были нам недоступны еще до сих пор. Я думаю, что наши партнеры в торговле – Россия, Китай – будут активно покупать наши товары. Главное – сегодня проявлять инициативу. В этом и есть, в словах Президента, этот посыл: время возможностей.