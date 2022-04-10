Прямой эфир

Путин и Лукашенко встретятся в День космонавтики. Они вместе прилетят на космодром «Восточный»

10 апреля 2022 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

10 апреля стало известно, что встреча Президентов Беларуси и России состоится 12 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно в День космонавтики Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе прилетят на космодром «Восточный», строительство которого ещё продолжается.

Путин и Лукашенко встретятся в День космонавтики. Они вместе прилетят на космодром «Восточный»-1

Объект стратегический. Напомним, что на нынешней неделе Госдума России приняла закон, который позволяет корпорации «Роскосмос» привлекать белорусов и наши компании к работам по его возведению. Впервые об этом заговорил Александр Лукашенко осенью 2020 года на встрече с губернатором Приморского края. До этого Олег Кожемяко возглавлял Амурскую область, где и возводится космодром. Город Циолковский вскоре должен затмить славу небезызвестного Байконура, откуда берёт начало космическая эпоха. Символично, что встреча Президентов Беларуси и России намечена именно на 12 апреля. У нас это День космонавтики. В международном календаре памятных дат – День полёта человека в космос.

Путин и Лукашенко встретятся в День космонавтики. Они вместе прилетят на космодром «Восточный»-4

Как уточняет Telegram-канал «Пул Первого», уже 11 апреля Александр Лукашенко отправится в Россию. Во время рабочего визита он не только посетит космодром «Восточный», где 12 апреля пройдут переговоры с Путиным, но и побывает во Владивостоке.

# Беларусь-Россия # общество # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Олег Кожемяко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы заключаем договор с новым владельцем». За 3 часа акции «Дорога домой» семью обрели около 20 питомцев
10 апреля 2022 13:29

«Мы заключаем договор с новым владельцем». За 3 часа акции «Дорога домой» семью обрели около 20 питомцев

Как садоводу планировать апрель? Сверимся с лунным календарём
10 апреля 2022 13:06

Как садоводу планировать апрель? Сверимся с лунным календарём

«День открытых сердец». Католики Беларуси празднуют Вход Господень в Иерусалим
10 апреля 2022 10:27

«День открытых сердец». Католики Беларуси празднуют Вход Господень в Иерусалим