Путин и Лукашенко встретятся в День космонавтики. Они вместе прилетят на космодром «Восточный»

10 апреля стало известно, что встреча Президентов Беларуси и России состоится 12 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно в День космонавтики Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе прилетят на космодром «Восточный», строительство которого ещё продолжается.

Объект стратегический. Напомним, что на нынешней неделе Госдума России приняла закон, который позволяет корпорации «Роскосмос» привлекать белорусов и наши компании к работам по его возведению. Впервые об этом заговорил Александр Лукашенко осенью 2020 года на встрече с губернатором Приморского края. До этого Олег Кожемяко возглавлял Амурскую область, где и возводится космодром. Город Циолковский вскоре должен затмить славу небезызвестного Байконура, откуда берёт начало космическая эпоха. Символично, что встреча Президентов Беларуси и России намечена именно на 12 апреля. У нас это День космонавтики. В международном календаре памятных дат – День полёта человека в космос.