Сезон ёлочных базаров начинается в Беларуси

В Беларуси начинается сезон елочных базаров. С этого понедельника, 15 декабря, и в ближайшие дни лесхозы откроют более тысячи торговых площадок, где можно будет приобрести живые ели и сосны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены варьируются в зависимости от места покупки: в лесничествах символ праздника высотой до метра обойдется примерно в 10 рублей, на базарах – около 11-13. Более крупные деревья стоят от 12 до 24.

Альтернатива – деревья в кадках. Их стоимость выше, но они сохраняют свежесть дольше и могут быть высажены после новогодних торжеств. В 2024 году спрос на такие варианты вырос, было реализовано более 7 тысяч экземпляров.