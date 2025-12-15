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Сезон ёлочных базаров начинается в Беларуси

15 декабря 2025 07:15
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В Беларуси начинается сезон елочных базаров. С этого понедельника, 15 декабря, и в ближайшие дни лесхозы откроют более тысячи торговых площадок, где можно будет приобрести живые ели и сосны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезон ёлочных базаров начинается в Беларуси-2

Цены варьируются в зависимости от места покупки: в лесничествах символ праздника высотой до метра обойдется примерно в 10 рублей, на базарах – около 11-13. Более крупные деревья стоят от 12 до 24. 

Альтернатива – деревья в кадках. Их стоимость выше, но они сохраняют свежесть дольше и могут быть высажены после новогодних торжеств. В 2024 году спрос на такие варианты вырос, было реализовано более 7 тысяч экземпляров.

Сезон ёлочных базаров начинается в Беларуси-4

И сегодня же Государственная лесная охрана перейдет на усиленный режим работы. Совместно с ГАИ и инспекцией по охране животного и растительного мира будут проводиться рейды, чтобы пресечь незаконные рубки. За нарушение предусмотрены существенные штрафы – до 1 260 рублей. Гораздо проще и выгоднее приобрести новогоднее дерево законным способом: на официальных базарах или в лесничествах.

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