Брестская таможня изъяла свыше 2300 единиц историко-культурных ценностей за 5 лет

Более двух десятков старинных предметов, представляющих историко-культурную ценность, изъято брестскими таможенниками. Их пытались незаконно перевезти из Польши на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Брест» под видом товаров для личного пользования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них холст неизвестного художника, бюст XIX века с изображением Иисуса Христа, статуэтки, серебряная посуда. А также около полутысячи монет, которые выпущены более 100 лет назад. Специалисты таможенной лаборатории после тщательной экспертизы установили их принадлежность к категории культурных ценностей. Предметы пополнят фонды музеев столицы и Бреста.

Наталия Марчик, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и контроля Брестской таможни:

Перемещали их граждане Республики Беларусь, используя зеленый коридор, тем самым заявляя об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако в ходе таможенного контроля брестскими таможенниками были обнаружены эти иконы, а также иные товары, которые в результате проведения таможенной экспертизы отнесены к историко-культурным ценностям.