40 гражданских инициатив реализовали в Бресте

В Бресте реализовали 40 гражданских инициатив. Благодаря совместным усилиям в областном центре выполнили работы по обустройству дорожного покрытия на двух десятках улиц, благоустроили дворы, а также установили около 20 игровых и спортивных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объявленный Указом Президента Год благоустройства стал стимулом для активного наведения порядка. Многое местные жители выполняют самостоятельно. А с отдельными предложениями обращаются к городским властям и воплощают их совместными усилиями. Если в начале года рассматривали чуть более 20 гражданских инициатив, то сегодня их количество увеличилось почти втрое.

Сергей Лободинский председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Мы видим сегодня, насколько востребованы эти механизмы, которые подталкивают и нас искать всевозможные варианты для реализации гражданских инициатив, и самих граждан, которые находят для себя варианты сбора средств, формата удовлетворения тех задач и целей, которые они в первую очередь сами ставят.

Во дворе одного из микрорайонов областного центра появилась современная детская площадка. Проект в числе победителей конкурса инициатив. Жители оплатили только четверть стоимости игрового комплекса. Остальное взяли на себя местные власти.

Роман Мартимьянов, председатель правления товарищества собственников:

Провели опросы, собрания, и в изготовлении детского оборудования участвовало несколько домов. То есть мы эти 25 % еще и смогли разделить на несколько домов. Тут район достаточно молодой, поэтому эта площадка, которую нам изготовили, здесь одна такая большая. В том числе приходят из других кварталов сюда.