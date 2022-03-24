«На данный момент никакого дефицита не наблюдается». Как изменилась стоимость лекарств и их наличие?

Новости Беларуси. Парламентарии продолжают мониторить цены на общественно значимые товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе особого внимания – продукты питания и лекарства. Совместно с представителями профсоюзов они практически ежедневно посещают как крупные городские магазины, так и точки продажи в сельской местности.

Факты явного завышения цифр на ценниках контролеры фиксируют и передают информацию в Министерство антимонопольного регулирования.