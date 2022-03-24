«На данный момент никакого дефицита не наблюдается». Как изменилась стоимость лекарств и их наличие?
Новости Беларуси. Парламентарии продолжают мониторить цены на общественно значимые товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе особого внимания – продукты питания и лекарства. Совместно с представителями профсоюзов они практически ежедневно посещают как крупные городские магазины, так и точки продажи в сельской местности.
Факты явного завышения цифр на ценниках контролеры фиксируют и передают информацию в Министерство антимонопольного регулирования.
Вместе с мониторинговой группой в агрогородок Лесной под Минском отправилась Лена Мельницкая
В аптеках стоимость лекарств не изменилась. По крайней мере за последние два месяца. В списке 50 видов медикаментов – от антибиотиков и жаропонижающих до сердечно-сосудистых препаратов.
Несмотря на возросший спрос на медикаменты, потребность в них полностью удовлетворена, в том числе и на импортные.
В Беларуси проверяют цены на лекарства и продукты питания. Вот что удалось выяснить.
Ольга Кленицкая, заведующая аптекой:
На данный момент никакого дефицита не наблюдается, все потребности посетителей удовлетворяются. Если в определенный момент что-то отсутствует, всегда есть возможность предложить замену, потому что очень много аналогов белорусских.
Многие решили запастись лекарствами и продуктами впрок, предполагая, что из-за введения санкций они исчезнут из продажи. Однако поводов для опасений нет.
«Здесь хлеб всегда свежий, овощи и фрукты по доступным ценам». Как проходит мониторинг цен на продукты? Подробнее.