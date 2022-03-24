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«На данный момент никакого дефицита не наблюдается». Как изменилась стоимость лекарств и их наличие?

24 марта 2022 19:55
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Новости Беларуси. Парламентарии продолжают мониторить цены на общественно значимые товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе особого внимания – продукты питания и лекарства. Совместно с представителями профсоюзов они практически ежедневно посещают как крупные городские магазины, так и точки продажи в сельской местности.

Факты явного завышения цифр на ценниках контролеры фиксируют и передают информацию в Министерство антимонопольного регулирования.

Вместе с мониторинговой группой в агрогородок Лесной под Минском отправилась Лена Мельницкая

«На данный момент никакого дефицита не наблюдается». Как изменилась стоимость лекарств и их наличие?-1

В аптеках стоимость лекарств не изменилась. По крайней мере за последние два месяца. В списке 50 видов медикаментов – от антибиотиков и жаропонижающих до сердечно-сосудистых препаратов.

Несмотря на возросший спрос на медикаменты, потребность в них полностью удовлетворена, в том числе и на импортные.

В Беларуси проверяют цены на лекарства и продукты питания. Вот что удалось выяснить.

«На данный момент никакого дефицита не наблюдается». Как изменилась стоимость лекарств и их наличие?-4

Ольга Кленицкая, заведующая аптекой:
На данный момент никакого дефицита не наблюдается, все потребности посетителей удовлетворяются. Если в определенный момент что-то отсутствует, всегда есть возможность предложить замену, потому что очень много аналогов белорусских.

«На данный момент никакого дефицита не наблюдается». Как изменилась стоимость лекарств и их наличие?-7

Многие решили запастись лекарствами и продуктами впрок, предполагая, что из-за введения санкций они исчезнут из продажи. Однако поводов для опасений нет.

«Здесь хлеб всегда свежий, овощи и фрукты по доступным ценам». Как проходит мониторинг цен на продукты? Подробнее.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Ольга Кленицкая # Лена Мельницкая # Фотофакт

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