Главную ёлку зажгли в Гомеле

Белорусские города постепенно погружаются в атмосферу зимних праздников. Накануне в сказку окунулся и Гомель. На центральной площади города засияла яркими огнями главная новогодняя красавица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы превратили этот момент в незабываемый праздник. На центральную площадь прибыли сказочные персонажи. Главный волшебник – на внедорожнике, в сопровождении байкеров. Одновременно у зеленой красавицы встретились 2026 дедов морозов и снегурочек. Благотворительный марафон «Наши дети» стартует в Беларуси.

Зрителей также впечатлили шоу и выступления популярных артистов. Преобразилась главная площадь города. Здесь установили новую инсталляцию.

Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:

Год 2025-й действительно у Гомеля получился. И Год благоустройства, и в социально-экономическом развитии. И это сделали мы вместе с нашей страной, с нашим Президентом и с нашими людьми. Вы видите, какое настроение у людей. Они вместе пришли на этот праздник, который, наверное, для каждого принесет чуточку волшебства, каких-то новых идей, свершений, побед.