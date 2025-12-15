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Главную ёлку зажгли в Гомеле

15 декабря 2025 06:54
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Белорусские города постепенно погружаются в атмосферу зимних праздников. Накануне в сказку окунулся и Гомель. На центральной площади города засияла яркими огнями главная новогодняя красавица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главную ёлку зажгли в Гомеле-2

Организаторы превратили этот момент в незабываемый праздник. На центральную площадь прибыли сказочные персонажи. Главный волшебник – на внедорожнике, в сопровождении байкеров. Одновременно у зеленой красавицы встретились 2026 дедов морозов и снегурочек.

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Главную ёлку зажгли в Гомеле-4

Зрителей также впечатлили шоу и выступления популярных артистов. Преобразилась главная площадь города. Здесь установили новую инсталляцию.

Главную ёлку зажгли в Гомеле-6

Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:
Год 2025-й действительно у Гомеля получился. И Год благоустройства, и в социально-экономическом развитии. И это сделали мы вместе с нашей страной, с нашим Президентом и с нашими людьми. Вы видите, какое настроение у людей. Они вместе пришли на этот праздник, который, наверное, для каждого принесет чуточку волшебства, каких-то новых идей, свершений, побед.

Главную ёлку зажгли в Гомеле-8

Вслед за главной елкой огни зажглись и на других праздничных локациях города. Каждый район подготовил свою оригинальную новогоднюю программу.

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