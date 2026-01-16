Будущее «крипты» в Беларуси – какие возможности открывает для белорусов новый указ Президента?

Чтобы быть готовым ко всему, нужно соответствовать времени, а еще лучше – опережать его. Регулирование белорусского законодательства, касающегося «крипты», показывает, что смотреть на несколько шагов вперед мы умеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране можно владеть, майнить и обменивать «крипту» легально. Но и на этом не останавливаемся. Александр Лукашенко подписал указ, который определяет правовой статус криптобанков. Они смогут обслуживать клиентов, в том числе в цифровом формате, используя токены.

Это открывает окно возможностей как для пользователей – операции будут проводиться быстро и удобно, так и для финансовых организаций. А еще это укрепление имиджа страны как флагмана в сфере IT-технологий. О «цифре» в фактах и какие реальные бонусы ждать на крипторынке – разбирался наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

У истории швейцарского успеха есть много общих вводных с Беларусью. От природной чистоты страны (у них – горы, у нас – лес) до высоких специализаций. Фокус на нишах с высокой маржинальностью – машиностроении, например. Но самая брендовая сфера доходов официального Берна – банковская. Если с классическими деньгами мы вряд ли повторим швейцарский успех, то вот в сфере криптобанков мы среди первых. До того вопрос был изучен Президентом, а над указом работали лучшие умы банковской и IT-сферы нашей страны. «Любое неисполнение закончится катастрофой!» – Лукашенко на совещании по криптовалюте. В Беларуси токены и до этого указа были в правовом поле. Но теперь классическим банкам можно совмещать работу с финансовыми криптоинструментами. Два момента – удобство для людей и прозрачность всей системы. Кроме того, ожидают импульс для притока иностранных инвестиций в Беларусь и развития IT-сектора в стране. Президент Беларуси подписал указ о криптобанках и токенах. То есть безопасность хранения денег и соблюдение показателей финансовой устойчивости гарантирует государство. Причем главный регулятор финансовой системы. Беларусь задает четкие правила поведения на рынке криптоуслуг и высокие стандарты поведения в инфраструктуре цифровых денег.

Дмитрий Калечиц, первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий:

Формализованного и такого полного опыта, который можно было бы скопировать у какой-то страны, на самом деле в мире нет. Каждая страна идет своим путем. В разных странах есть разные конфигурации формирования такого рода финансовых посредников. И в какой-то мере проект, который реализуется в Беларуси, он будет уникален.