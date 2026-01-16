«Такой заряд энергии, что ты кому-то нужен!» Белоруска более 25 лет помогает пожилым и одиноким

Одна из главных задач, которую Минск должен решить в ближайшую пятилетку, – полная адаптация для людей с инвалидностью административных зданий, учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта, а также объектов общественного питания и гостиниц.

Их работа – быть рядом в те моменты, когда поддержка нужнее всего. В трудную минуту они и надежная опора, и помощь, и доброе слово. Они социальные работники. Для многих, особенно пожилых и одиноких людей, эти специалисты становятся по-настоящему незаменимыми. Принести продукты и лекарства, помочь по хозяйству, разобраться в квитанциях – это лишь часть их работы. Главное, что они дарят своим подопечным внимание, душевное тепло и чувство защищенности. О нелегком труде людей с большим сердцем в репортаже Эллы Маркевич.

Делать для других все, что в твоих силах, – этому простому принципу Елена Смольская верна уже более четверти века. Именно столько лет она работает в социальной службе. Профессиональный путь начался с личной истории. Пришлось оставить институт, потому что заболела мама. Нужен был уход. А после утраты близкого человека в душе образовалась пустота. И эту пустоту Елена заполнила заботой о тех, кто в ней особенно нуждается.