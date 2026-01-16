Президент Беларуси подписал указ о криптобанках и токенах
Цифровая регуляция. Президент Беларуси подписал указ «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ направлен на укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых IT-технологий и предусматривает создание условий для деятельности в стране криптобанков. Инициатива создания в республике таких структур была озвучена осенью 2025 года на совещании по вопросам развития сферы цифровых знаков.
Создание в Беларуси криптобанка – серьезный шаг для рынка, который означает переход от экспериментов с цифровыми активами к их встраиванию в архитектуру национальной финансовой системы. Похожие структуры существуют в ряде стран – прежде всего в Швейцарии (государство лидер по криптобанкингу), Сингапуре, одном из штатов США. В основе их деятельности – хранение и торговля криптовалютами.
Согласно подписанному главой государства указу, криптобанком признается акционерное общество, которому предоставлено право совмещать деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) с совершением банковских, платежных и иных связанных с ними финансовых операций. Для допуска на рынок такие структуры должны иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть включенными в реестр Национального банка Беларуси.
Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
Сейчас в рамках этого указа предполагается создание такого института, как криптобанк, который позволит совместить как функции классического банка, так и функции криптобиржи с добавлением дополнительного функционала и дополнительных возможностей работы с криптовалютами.
Что это дает? Во-первых, это единый баланс, то есть у нас не будет различия в рамках этого института между фиатными деньгами и криптоденьгами.
Во-вторых, что немаловажно, в рамках этого указа предусматривается, что самозанятые граждане будут иметь возможность получать заработную плату в криптовалюте при условии, что они будут получать ее через криптобанк.
Есть еще ряд других новаций, которые существенно расширяют возможности использования криптовалют, но именно в рамках создаваемого института криптобанков. Создание такого института мы ожидаем, что оно придаст импульс притоку инвестиций, прямых иностранных инвестиций в нашу страну. Это предусмотрено указом с точки зрения формирования уставного фонда таких организаций, с точки зрения формирования гарантийного фонда таких организаций. И в принципе это должно придать дополнительный импульс развитию IT-сектора в нашей стране.
При осуществлении деятельности криптобанк обязан соблюдать требования законодательства, предусмотренного в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций, а также выполнять решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий.
Отмечается, что функционал криптобанка будет значительно шире, чем у криптобирж, особенно в части операций с цифровыми активами. Что касается практического появления таких структур, то на приведение законодательства в соответствие с указом Президента Беларуси отводится срок в полгода.