Президент Беларуси подписал указ о криптобанках и токенах

Цифровая регуляция. Президент Беларуси подписал указ «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)»‎, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ направлен на укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых IT-технологий и предусматривает создание условий для деятельности в стране криптобанков. Инициатива создания в республике таких структур была озвучена осенью 2025 года на совещании по вопросам развития сферы цифровых знаков.

Создание в Беларуси криптобанка – серьезный шаг для рынка, который означает переход от экспериментов с цифровыми активами к их встраиванию в архитектуру национальной финансовой системы. Похожие структуры существуют в ряде стран – прежде всего в Швейцарии (государство лидер по криптобанкингу), Сингапуре, одном из штатов США. В основе их деятельности – хранение и торговля криптовалютами. Согласно подписанному главой государства указу, криптобанком признается акционерное общество, которому предоставлено право совмещать деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) с совершением банковских, платежных и иных связанных с ними финансовых операций. Для допуска на рынок такие структуры должны иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть включенными в реестр Национального банка Беларуси.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Сейчас в рамках этого указа предполагается создание такого института, как криптобанк, который позволит совместить как функции классического банка, так и функции криптобиржи с добавлением дополнительного функционала и дополнительных возможностей работы с криптовалютами. Что это дает? Во-первых, это единый баланс, то есть у нас не будет различия в рамках этого института между фиатными деньгами и криптоденьгами. Во-вторых, что немаловажно, в рамках этого указа предусматривается, что самозанятые граждане будут иметь возможность получать заработную плату в криптовалюте при условии, что они будут получать ее через криптобанк. Есть еще ряд других новаций, которые существенно расширяют возможности использования криптовалют, но именно в рамках создаваемого института криптобанков. Создание такого института мы ожидаем, что оно придаст импульс притоку инвестиций, прямых иностранных инвестиций в нашу страну. Это предусмотрено указом с точки зрения формирования уставного фонда таких организаций, с точки зрения формирования гарантийного фонда таких организаций. И в принципе это должно придать дополнительный импульс развитию IT-сектора в нашей стране.