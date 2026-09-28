Новости по тегу #Дмитрий Калечиц

После регистрации в Парке высоких технологий криптобанкам предстоит пройти аккредитацию в Национальном банке. Ожидается, что появление таких игроков на рынке повысит доверие к финансовой системе.
Александр Лукашенко подписал указ, который определяет правовой статус криптобанков. Они смогут обслуживать клиентов, в том числе в цифровом формате, используя токены.
11 октября 2026 07:45
11 октября 2026 07:37
11 октября 2026 07:35
11 октября 2026 07:25
11 октября 2026 07:15
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39