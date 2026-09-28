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Новости по тегу #Дмитрий Калечиц

Два резидента Парка высоких технологий зарегистрированы в статусе криптобанков
28 сентября 2026 17:14

Два резидента Парка высоких технологий зарегистрированы в статусе криптобанков

Будущее «крипты» в Беларуси – какие возможности открывает для белорусов новый указ Президента?
16 января 2026 16:54

Будущее «крипты» в Беларуси – какие возможности открывает для белорусов новый указ Президента?

Обменять валюту ночью и открыть кредит за 7 секунд: какие ещё новинки ожидают белорусов в банковской сфере
23 октября 2018 17:22

Обменять валюту ночью и открыть кредит за 7 секунд: какие ещё новинки ожидают белорусов в банковской сфере

Финансы, IТ и управление. Что обсуждают на Международном форуме по банковским информационным технологиям в Минске
23 октября 2018 11:37

Финансы, IТ и управление. Что обсуждают на Международном форуме по банковским информационным технологиям в Минске

Новости экономики за 19.10.2016
19 октября 2016 15:50

Новости экономики за 19.10.2016

Новости экономики за 18.04.2016
18 апреля 2016 16:51

Новости экономики за 18.04.2016

Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка рассказал о ситуации на валютном рынке в 2014 году
01 декабря 2013 19:04

Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка рассказал о ситуации на валютном рынке в 2014 году