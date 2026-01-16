Депутат Мингорсовета: Год белорусской женщины – это почётно, приятно и ответственно

Виктория Гринкевич, депутат Минского городского Совета депутатов:

Очень приятно. Восприняла очень положительно, потому что объявить целый Год белорусской женщины – это действительно почетно, приятно и возлагает в то же время какой-то определенный груз ответственности. Мы не должны подвести своего Президента в первую очередь. Мы должны со стороны женщин еще больше следить за собой, радовать своими достижениями, что женщина тоже может и в карьере преуспеть, и дома она умница, и красавица, и все молодец, у нее хорошо получается.

И Александр Григорьевич возложил на нас огромную миссию, я думаю, что любая женщина не подведет. Я как женщина и директор считаю, что я должна своим примером для своих сотрудников, для своих коллег и для всех показывать, как надо трудиться, в каком направлении работать, чтобы не только мой центр развивался, но и мы были полезны обществу в целом.