Почему возле Союзного государства больше не работает Оттавская конвенция и что это значит для Беларуси и России?
Новость, которая пришла из соседней Польши, – еще один аргумент в пользу того, что и Беларуси в частности, и нашему Союзному государству с единым оборонным пространством в целом нужно быть готовым к любому развитию событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польша 20 февраля выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Итак, официальная Варшава объявила дату, когда Польша окончательно и бесповоротно выходит из Оттавской конвенции. Это произойдет 20 февраля, и с этого момента у наших воинственно настроенных соседей практически полностью развязаны руки. Разберемся в сути этого международного документа, в том, почему Варшава в этой истории оказалась «замыкающей», и, главное, что все это означает для нас.
1996 год, в Канаде подписывают Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин. На данный момент ее участниками являются около 160 государств, и Беларусь в их числе.
Этот документ еще называют «правилом 10 не», и он обязывает страны не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать (и так далее) противопехотные мины, которые еще называют «варварским оружием». В зоне военных конфликтов львиная доля жертв среди мирного населения приходится именно на него.
Коллективное начинание в Оттаве, конечно, было благое, но в минувшем 2025 году в нашем европейском регионе эта архитектура безопасности начинает рушиться. И запускает процесс еще летом Финляндия. Официально Хельсинки вышел из конвенции на прошлой неделе, а за пару дней до нового года это сделали Литва, Латвия и Эстония.
И вот через месяц «вишенку» на этом «взрывоопасном торте» добавит еще и Польша. И вся эта компания, подчеркиваем, вдоль границ Беларуси и России. Теперь, официально игнорируя «правило 10 не», наши соседи могут щедро и безнаказанно «засевать» минные поля вдоль наших границ.
Только Вильнюс на производство противотанковых и противопехотных мин уже выделил 800 миллионов евро. Таллин потратит 60 миллионов на строительство бетонных бункеров и минирование участков границы. А вот Варшава, которая больше года назад запустила программу «Восточный щит» ценой в 2,5 миллиарда долларов, уже через месяц сможет дополнить ее противопехотными минами, которые пока под запретом.
Таким образом, к концу нынешней зимы вдоль западного контура Союзного государства Беларуси и России – от Финляндии на севере до Польши на юге – появляется «новый взрывоопасный занавес». Именно так это формулирует британская газета The Telegraph.
Обеспокоенность процессом, который уже добрался до Польши, еще на старте высказал генсек ООН. Однако ни в Хельсинки, ни в Вильнюсе, ни в Варшаве эти слова, похоже, не восприняли всерьез. А это лишь подтверждает золотое правило для Минска и Москвы: хочешь мира – готовься к войне! Хочешь защитить свое государство – будь готов к любому развитию событий! А иначе никак.