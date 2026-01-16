Почему возле Союзного государства больше не работает Оттавская конвенция и что это значит для Беларуси и России?

Новость, которая пришла из соседней Польши, – еще один аргумент в пользу того, что и Беларуси в частности, и нашему Союзному государству с единым оборонным пространством в целом нужно быть готовым к любому развитию событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Польша 20 февраля выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Итак, официальная Варшава объявила дату, когда Польша окончательно и бесповоротно выходит из Оттавской конвенции. Это произойдет 20 февраля, и с этого момента у наших воинственно настроенных соседей практически полностью развязаны руки. Разберемся в сути этого международного документа, в том, почему Варшава в этой истории оказалась «замыкающей», и, главное, что все это означает для нас. 1996 год, в Канаде подписывают Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин. На данный момент ее участниками являются около 160 государств, и Беларусь в их числе. Этот документ еще называют «правилом 10 не», и он обязывает страны не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать (и так далее) противопехотные мины, которые еще называют «варварским оружием». В зоне военных конфликтов львиная доля жертв среди мирного населения приходится именно на него.

Коллективное начинание в Оттаве, конечно, было благое, но в минувшем 2025 году в нашем европейском регионе эта архитектура безопасности начинает рушиться. И запускает процесс еще летом Финляндия. Официально Хельсинки вышел из конвенции на прошлой неделе, а за пару дней до нового года это сделали Литва, Латвия и Эстония. И вот через месяц «вишенку» на этом «взрывоопасном торте» добавит еще и Польша. И вся эта компания, подчеркиваем, вдоль границ Беларуси и России. Теперь, официально игнорируя «правило 10 не», наши соседи могут щедро и безнаказанно «засевать» минные поля вдоль наших границ.