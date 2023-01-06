«Будто не учился год». Помните частную школу, где с учениками почти не занимались? Продолжение истории

Новости Беларуси. Почему-то принято, что итоги нужно подводить в конце года. А мы решили наоборот. Первая программа нового 2023-го станет для нас своеобразной точкой отсчета добрых дел, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

На протяжении 2022 года мы озвучили несколько десятков самых различных проблем не только жителей столицы, но и всей Минской области. Хотя по сути это проблемы республиканского масштаба. Некачественный капремонт, долгострои и мошенничество в самых разных сферах. Ежедневно на горячую линию СТВ поступают десятки звонков. Как правило, люди обращаются на телевидение тогда, когда местная власть не слышит, не видит и не реагирует. В итоге сдвинуть вопрос с мертвой точки зачастую удается только после всенародной огласки. Частные школы и детские сады – признак элитности и качества? Или синоним разочарования и мошенничества? Нередко родители ищут для своего ребенка именно частную школу: мол, там и внимания к каждому ученику больше, и возможности шире. Но так ли это на самом деле? В начале учебного года на горячую линию нашего телеканала обратился отец одного из учеников такой частной и вроде как элитной школы. «Мужская гимназия» позиционировала себя как социальный и ни в коем случае не коммерческий проект. Хотя ежемесячный платеж в 600 белорусских рублей заставлял усомниться в искренности девиза. Наша съемочная группа не просто встретилась с родителями, дети которых посещали «Мужскую гимназию». Мы и сами побывали в этом некогда учебном заведении и убедились: образование для этой школы – слово-антоним. А вот деньги ее создатели умели считать и зарабатывать очень даже хорошо. В обществе за частными школами закреплен определенный стереотип. И этому, к сожалению, есть весьма объективные причины. Практически со всем, что когда-либо плохо говорилось о частных школах, столкнулась семья Гошко. Их средний сын имел непродолжительный, но, к сожалению, печальный опыт посещения одного из столичных частных заведений – минской «Мужской гимназии».

Сергей Гошко, отец бывшего ученика «Мужской гимназии»:

Программа обучения гимназии включает в себя изучение общеобразовательных предметов, необходимых для получения общего среднего образования, углубленное изучение иностранных языков, экономику, основы программирования, изучение второго иностранного языка, специализацию в одной из четырех областей. Гуманитарные науки, экономика, бизнес, психология и так далее. Мы и решили вкладывать деньги в нашего ребенка.

Когда Сергей впервые отправлял в школу с громким названием своего сына Тимофея, то, конечно, представлял себе новое современное здание, специально предназначенное для образовательных учреждений. Просторные классы, спортплощадку в ее привычном понимании, горячее питание и полный набор дисциплин от А до Я. Но на деле оказалась все куда интереснее. Сперва учебные классы находились в офисном здании, позже в бывшем садике, а последним местом прописки школы и вовсе стал внутренний дворик ночного клуба. Сергей Гошко:

440 рублей было обучение, потом оно подорожало, потом начали привязывать его к доллару, потом к евро, и никто никого не предупреждал. Просто привязали и привязали.

И пока взрослые пытались убедить себя, что в этом заведении за такие-то деньги должно быть все в порядке, оказалось, что у альма-матер, которая во всех источниках гордо называет себя гимназией, не было свидетельства о госрегистрации, а значит после 9 и 11 класса преподаватели не могли выдавать ученикам аттестаты. Потому обучение перенесли в онлайн. Сергей Гошко:

У нас информатика преподавалась. Она была в расписании, но она реально не проводилась. Ребенок потерял целый год по информатике. Как его наверстать? Сейчас у нас такая проблема стоит. Другие предметы: физическая культура и здоровье – не проводилась, но стоит зачет. По искусству не проводилось ничего – стоит зачет. По информатике оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось. Вот такая вот странная школа.

Тогда осенью, заручившись поддержкой нашей съемочной группы, Сергей отправился в гимназию, чтобы повидаться с директором. Однако встреча прошла на повышенных тонах и задать волнующие вопросы отцу мальчика так и не удалось.

– Почему вы не пришли к нам по записи? Почему вы сейчас приходите со скандалом и требуете, чтобы я что-либо сделал?

– Я не со скандалом, я ничего не требую.

– Хорошо. Всего доброго. По записи, так по записи. Секретарь назначил мужчине дату и время встречи с директором. Только вот на прием мужчина так и не попал. Сергей Гошко:

Позвонила секретарь, записала меня на прием на вторник, но в понедельник позвонили и сказали, что директор занят, давайте на четверг. В среду позвонили, сказали, что занят в четверг. В итоге мы так с директором и не встретились. И я не смог ни посмотреть ему в глаза, ни спросить, ни попросить, ни вообще решить какие-то вопросы. Из так называемой «Мужской гимназии» Сергей документы забрал, и в восьмой класс его сын Тимофей пошел в самую обычную среднюю школу. Правда, перед этим преподавателям пришлось основательно подтягивать парня чуть ли не по всем предметам за пропущенный год в элитной частной школе.