«Будто не учился год». Помните частную школу, где с учениками почти не занимались? Продолжение истории

Новости Беларуси. Почему-то принято, что итоги нужно подводить в конце года. А мы решили наоборот. Первая программа нового 2023-го станет для нас своеобразной точкой отсчета добрых дел, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Новости Беларуси. Почему-то принято, что итоги нужно подводить в конце года. А мы решили наоборот. Первая программа нового 2023-го станет для нас своеобразной точкой отсчета добрых дел, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Сергей Шуманский, ведущий:
На протяжении 2022 года мы озвучили несколько десятков самых различных проблем не только жителей столицы, но и всей Минской области. Хотя по сути это проблемы республиканского масштаба. Некачественный капремонт, долгострои и мошенничество в самых разных сферах.
Ежедневно на горячую линию СТВ поступают десятки звонков. Как правило, люди обращаются на телевидение тогда, когда местная власть не слышит, не видит и не реагирует. В итоге сдвинуть вопрос с мертвой точки зачастую удается только после всенародной огласки.
Частные школы и детские сады – признак элитности и качества? Или синоним разочарования и мошенничества? Нередко родители ищут для своего ребенка именно частную школу: мол, там и внимания к каждому ученику больше, и возможности шире. Но так ли это на самом деле?
В начале учебного года на горячую линию нашего телеканала обратился отец одного из учеников такой частной и вроде как элитной школы. «Мужская гимназия» позиционировала себя как социальный и ни в коем случае не коммерческий проект. Хотя ежемесячный платеж в 600 белорусских рублей заставлял усомниться в искренности девиза. Наша съемочная группа не просто встретилась с родителями, дети которых посещали «Мужскую гимназию». Мы и сами побывали в этом некогда учебном заведении и убедились: образование для этой школы – слово-антоним. А вот деньги ее создатели умели считать и зарабатывать очень даже хорошо.
В обществе за частными школами закреплен определенный стереотип. И этому, к сожалению, есть весьма объективные причины. Практически со всем, что когда-либо плохо говорилось о частных школах, столкнулась семья Гошко. Их средний сын имел непродолжительный, но, к сожалению, печальный опыт посещения одного из столичных частных заведений – минской «Мужской гимназии».
Сергей Гошко, отец бывшего ученика «Мужской гимназии»:
Программа обучения гимназии включает в себя изучение общеобразовательных предметов, необходимых для получения общего среднего образования, углубленное изучение иностранных языков, экономику, основы программирования, изучение второго иностранного языка, специализацию в одной из четырех областей. Гуманитарные науки, экономика, бизнес, психология и так далее. Мы и решили вкладывать деньги в нашего ребенка.
Когда Сергей впервые отправлял в школу с громким названием своего сына Тимофея, то, конечно, представлял себе новое современное здание, специально предназначенное для образовательных учреждений. Просторные классы, спортплощадку в ее привычном понимании, горячее питание и полный набор дисциплин от А до Я. Но на деле оказалась все куда интереснее. Сперва учебные классы находились в офисном здании, позже в бывшем садике, а последним местом прописки школы и вовсе стал внутренний дворик ночного клуба.
Сергей Гошко:
440 рублей было обучение, потом оно подорожало, потом начали привязывать его к доллару, потом к евро, и никто никого не предупреждал. Просто привязали и привязали.
И пока взрослые пытались убедить себя, что в этом заведении за такие-то деньги должно быть все в порядке, оказалось, что у альма-матер, которая во всех источниках гордо называет себя гимназией, не было свидетельства о госрегистрации, а значит после 9 и 11 класса преподаватели не могли выдавать ученикам аттестаты. Потому обучение перенесли в онлайн.
Сергей Гошко:
У нас информатика преподавалась. Она была в расписании, но она реально не проводилась. Ребенок потерял целый год по информатике. Как его наверстать? Сейчас у нас такая проблема стоит. Другие предметы: физическая культура и здоровье – не проводилась, но стоит зачет. По искусству не проводилось ничего – стоит зачет. По информатике оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось. Вот такая вот странная школа.
Тогда осенью, заручившись поддержкой нашей съемочной группы, Сергей отправился в гимназию, чтобы повидаться с директором. Однако встреча прошла на повышенных тонах и задать волнующие вопросы отцу мальчика так и не удалось.
– Почему вы не пришли к нам по записи? Почему вы сейчас приходите со скандалом и требуете, чтобы я что-либо сделал?
– Я не со скандалом, я ничего не требую.
– Хорошо. Всего доброго.
По записи, так по записи. Секретарь назначил мужчине дату и время встречи с директором. Только вот на прием мужчина так и не попал.
Сергей Гошко:
Позвонила секретарь, записала меня на прием на вторник, но в понедельник позвонили и сказали, что директор занят, давайте на четверг. В среду позвонили, сказали, что занят в четверг. В итоге мы так с директором и не встретились. И я не смог ни посмотреть ему в глаза, ни спросить, ни попросить, ни вообще решить какие-то вопросы.
Из так называемой «Мужской гимназии» Сергей документы забрал, и в восьмой класс его сын Тимофей пошел в самую обычную среднюю школу. Правда, перед этим преподавателям пришлось основательно подтягивать парня чуть ли не по всем предметам за пропущенный год в элитной частной школе.
Сергей Гошко:
Деньги, которые мы тратили тогда на обучение, сейчас тратим на репетиторов, чтобы восполнить пробелы. Ребенок сейчас учится в 157-й школе. Хочу отметить, что это очень хорошая, профессиональная школа. Когда услышали нашу историю в школе учителя, сказали, что после первой четверти вы поймете реальный уровень, чему вас там научили.
Впрочем, чему и как учили, Тимофей рассказал нам сам. Особенно интересно обстоят дела с контрольными.
Тимофей Гошко, бывший ученик «Мужской гимназии»:
Все были обязательно с включенными камерами, чтобы не подозревали, что кто-то списывает, но все равно можно было взять телефон, вбить нужный тебе ответ, и все будет видно. Средний балл, допустим, был 7,5 у всех. Чувствую, как будто не учился этот год.
Сегодня этот эпизод с получением так называемого элитного образования в семье вспоминают как страшный сон.
Сергей Гошко:
Пользуясь случаем, хотел бы сказать большое спасибо каналу СТВ, программе «Решение есть!» Оперативно отозвались. Благодаря вам многие люди узнали, что такое частная школа, что можно найти проблемы в тех местах, где не ожидаешь.
Минскую «Мужскую гимназию» городские власти официально закрыли. Классов в здании внутреннего дворика одного из столичных увеселительных заведений тоже больше нет. Но даже при всем при этом находчивые организаторы частной школы придумали, как выкрутиться из этой ситуации. Теперь детей зачисляют только на онлайн-обучение. Однако в образовательном кодексе четко прописано: для получения среднего образования не может быть дистанционных форм. Хотя вряд ли минская «Мужская гимназия» – это про образовательную ответственность. Скорее про недобросовестность и разгильдяйство.
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