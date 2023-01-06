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«Показать пример нынешней молодёжи». Волонтёрский отряд БРСМ благоустроил урочище Попова Горка

06 января 2023 13:55
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Новости Беларуси. Дань уважения погибшим. В рамках акции «Добрые дела – Минщине» волонтерский отряд БРСМ принял участие в благоустройстве урочища Попова Горка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Место для жителей Пуховичского района памятное. Именно здесь в сентябре 1941 года каратели расстреляли более тысячи евреев. Рядом находится братская могила советских воинов и партизан.

Волонтеры убрали территорию, а также почтили память погибших минутой молчания. Благоустройством значимых мест ребята занимаются круглогодично.

«Показать пример нынешней молодёжи». Волонтёрский отряд БРСМ благоустроил урочище Попова Горка-1

Полина Зубок, волонтер БРСМ:
У нас также есть памятник танковой дивизии, мы каждый год убираем листву, подметаем, высаживаем цветы, расчищаем снег.

«Показать пример нынешней молодёжи». Волонтёрский отряд БРСМ благоустроил урочище Попова Горка-4

Роман Токаренок, волонтер БРСМ:
Важно, что именно мы приходим на такие мероприятия, потому что мы можем показать пример нынешней молодежи и подрастающему поколению, как стоит чтить память наших предков.

«Показать пример нынешней молодёжи». Волонтёрский отряд БРСМ благоустроил урочище Попова Горка-7

За годы оккупации на территории Пуховичского района фашисты провели пять карательных операций, уничтожили более 6 тысяч мирных жителей. Более 70 деревень полностью сожгли.

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# Великая Отечественная война # общество # Полина Зубок # Роман Токаренок # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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