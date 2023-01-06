«Показать пример нынешней молодёжи». Волонтёрский отряд БРСМ благоустроил урочище Попова Горка

Новости Беларуси. Дань уважения погибшим. В рамках акции «Добрые дела – Минщине» волонтерский отряд БРСМ принял участие в благоустройстве урочища Попова Горка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Место для жителей Пуховичского района памятное. Именно здесь в сентябре 1941 года каратели расстреляли более тысячи евреев. Рядом находится братская могила советских воинов и партизан. Волонтеры убрали территорию, а также почтили память погибших минутой молчания. Благоустройством значимых мест ребята занимаются круглогодично.

Полина Зубок, волонтер БРСМ:

У нас также есть памятник танковой дивизии, мы каждый год убираем листву, подметаем, высаживаем цветы, расчищаем снег.

Роман Токаренок, волонтер БРСМ:

Важно, что именно мы приходим на такие мероприятия, потому что мы можем показать пример нынешней молодежи и подрастающему поколению, как стоит чтить память наших предков.