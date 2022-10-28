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«Оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось». Почему белорусы забрали детей из частной Мужской гимназии?

28 октября 2022 15:28
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Новости Беларуси. Частные школы или детские сады – для большинства белорусов такое словосочетание представляется чем-то элитным и недоступным. И по большому счету так оно и есть. Стоимость обучения в таких учебных заведениях в месяц может достигать и 1 000, и даже 1 500 рублей, сообщили в программе «Решение есть» на СТВ.

«Оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось». Почему белорусы забрали детей из частной Мужской гимназии?-1

Сергей Шуманский, ведущий:
В погоне за выручкой некоторые частники начали забывать о законах. К началу учебного года в стране насчитывалось 35 учреждений общего среднего образования частной формы собственности. Им, как и государственным школам, нужно было получить сертификат готовности. Его не оказалось у 21 частной школы!

А ведь этот документ затрагивает многие важные аспекты. Прежде всего это безопасность детей. Например, противопожарные и санитарно-эпидемиологические нормы. Но самое главное – без госаккредитации ни одна «элитная» школа не сможет выдать аттестат об образовании. Впрочем, об этом дети и их родители зачастую узнавали уже в конце учебного года.

Нередко от родителей можно слышать, что для своего ребенка они ищут именно частную школу: мол, там и внимания к каждому ученику больше, и возможности шире. Но так ли это на самом деле? Наша съемочная группа встретилась с двумя столичными семьями, дети которых посещали «Мужскую гимназию».

«Оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось». Почему белорусы забрали детей из частной Мужской гимназии?-4

Сергей Шуманский:
Эта частная школа позиционировала себя как социальный и ни в коем случае не коммерческий проект. Хотя ежемесячный платеж в 600 белорусских рублей заставлял усомниться в искренности девиза. Так вот, одного ребенка забрали от педагогов-частников, потому что родители выяснили: оценки за предметы ставили, но уроки не проводили. К тому же вскрылось, что у школы не было свидетельства о госрегистрации.

«Оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось». Почему белорусы забрали детей из частной Мужской гимназии?-7

Осень 2022-го. Учебный год в самом разгаре. На этих кадрах ученики среднестатистической белорусской школы после занятий спешат домой. А вот так заканчиваются уроки в одной из столичных частных школ. Ученики в прямом смысле слова выходят из ночного клуба. Картина, надо заметить, для нас, журналистов, повидавших немало, шокирующая. А вот для минчанина Сергея – дело привычное.

«Оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось». Почему белорусы забрали детей из частной Мужской гимназии?-10

Мужчина рассказывает: во внутреннем дворике увеселительного заведения расположилась минская Мужская гимназия – элитная школа с мужским характером. Именно здесь учится средний сын Сергея. Эта новость, да и в целом внешний вид сооружения тут же вызывают вопрос: почему несколько сотен состоятельных родителей согласны платить немаленькие деньги за то, чтобы их дети держались подальше от солидного фасада государственной средней школы?

«Оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось». Почему белорусы забрали детей из частной Мужской гимназии?-13

Сергей Гошко, отец бывшего ученика «Мужской гимназии»:
Программа обучения гимназии включает в себя изучение общеобразовательных предметов, необходимых для получения общего среднего образования, углубленное изучение иностранных языков, экономику, основы программирования. Изучение второго иностранного языка, специализацию в одной из четырех областей. Гуманитарные науки, экономика, бизнес, психология и так далее. Мы и решили вкладывать деньги в нашего ребенка.

«Оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось». Почему белорусы забрали детей из частной Мужской гимназии?-16

А вот и прейскурант на образовательные услуги на текущий год. За очный и дистанционный форматы занятий средняя стоимость – 640 белорусских рублей. Впрочем, в 2021 году цены были более демократичными.

Сергей Гошко:
440 рублей было обучение, потом оно подорожало, потом начали привязывать его к доллару, потом к евро, и никто никого не предупреждал. Просто привязали и привязали.

И хоть платежи и стали бить по карману, основная претензия Сергея как родителя заключалась в ином. Изначально школа размещалась в здании бизнес-центра, но кураторы и преподаватели в один голос твердили, что это временная мера и совсем скоро у учебного заведения появится отдельное специализированное сооружение.

Сергей Гошко:
Так и говорили: «Сейчас вот пройдет чуть-чуть времени, мы все исправим, наладим, у нас все начнется». И так далее, и так далее. Школа переехала уже в третий раз, она переезжала на Кальварийскую. С Кальварийской – в это место. Как в сказке: одно второго краше.

«Оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось». Почему белорусы забрали детей из частной Мужской гимназии?-19

Мы обошли школу вокруг, встретили группу детей с мячом и решили, что они явно отправляются на спортивную площадку, но ошиблись. Школьники играли в мяч просто на обычном асфальте между припаркованных машин. И никаких тебе следов футбольных ворот или баскетбольного кольца.

«Оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось». Почему белорусы забрали детей из частной Мужской гимназии?-22

Зато кругом печать бурных ночей, проведенных завсегдатаями ночного клуба, до которого рукой подать, в виде пустых бутылок, окурков от сигарет и другого мусора. Наш собеседник, впервые увидев такую картину в июне, уже тогда решил, что пора искать для сына другое учебное заведение.

«Оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось». Почему белорусы забрали детей из частной Мужской гимназии?-25

Сергей Гошко:
Мы забрали документы, тоже не с первого раза получилось, сюда не дозвониться. Приехал сюда, договорились, забрали документы. Сейчас ребенок учится в 157-й школе. Возникает вопрос. У нас информатика преподавалась. Она была в расписании, но она реально не проводилась. Ребенок потерял целый год по информатике. Как его наверстать? Сейчас у нас такая проблема стоит. Другие предметы: физическая культура и здоровье – не проводилась, но стоит зачет. По искусству не проводилось ничего – стоит зачет. По информатике оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось. Вот такая вот странная школа.

Из 35 частных школ Беларуси у 21 нет сертификата о готовности. Комментарий министра образования – подробности.

# Школы в Беларуси # общество # Сергей Шуманский # Сергей Гошко # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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