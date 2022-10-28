«Оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось». Почему белорусы забрали детей из частной Мужской гимназии?

Новости Беларуси. Частные школы или детские сады – для большинства белорусов такое словосочетание представляется чем-то элитным и недоступным. И по большому счету так оно и есть. Стоимость обучения в таких учебных заведениях в месяц может достигать и 1 000, и даже 1 500 рублей, сообщили в программе «Решение есть» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

В погоне за выручкой некоторые частники начали забывать о законах. К началу учебного года в стране насчитывалось 35 учреждений общего среднего образования частной формы собственности. Им, как и государственным школам, нужно было получить сертификат готовности. Его не оказалось у 21 частной школы! А ведь этот документ затрагивает многие важные аспекты. Прежде всего это безопасность детей. Например, противопожарные и санитарно-эпидемиологические нормы. Но самое главное – без госаккредитации ни одна «элитная» школа не сможет выдать аттестат об образовании. Впрочем, об этом дети и их родители зачастую узнавали уже в конце учебного года. Нередко от родителей можно слышать, что для своего ребенка они ищут именно частную школу: мол, там и внимания к каждому ученику больше, и возможности шире. Но так ли это на самом деле? Наша съемочная группа встретилась с двумя столичными семьями, дети которых посещали «Мужскую гимназию».

Сергей Шуманский:

Эта частная школа позиционировала себя как социальный и ни в коем случае не коммерческий проект. Хотя ежемесячный платеж в 600 белорусских рублей заставлял усомниться в искренности девиза. Так вот, одного ребенка забрали от педагогов-частников, потому что родители выяснили: оценки за предметы ставили, но уроки не проводили. К тому же вскрылось, что у школы не было свидетельства о госрегистрации.

Осень 2022-го. Учебный год в самом разгаре. На этих кадрах ученики среднестатистической белорусской школы после занятий спешат домой. А вот так заканчиваются уроки в одной из столичных частных школ. Ученики в прямом смысле слова выходят из ночного клуба. Картина, надо заметить, для нас, журналистов, повидавших немало, шокирующая. А вот для минчанина Сергея – дело привычное.

Мужчина рассказывает: во внутреннем дворике увеселительного заведения расположилась минская Мужская гимназия – элитная школа с мужским характером. Именно здесь учится средний сын Сергея. Эта новость, да и в целом внешний вид сооружения тут же вызывают вопрос: почему несколько сотен состоятельных родителей согласны платить немаленькие деньги за то, чтобы их дети держались подальше от солидного фасада государственной средней школы?

Сергей Гошко, отец бывшего ученика «Мужской гимназии»:

Программа обучения гимназии включает в себя изучение общеобразовательных предметов, необходимых для получения общего среднего образования, углубленное изучение иностранных языков, экономику, основы программирования. Изучение второго иностранного языка, специализацию в одной из четырех областей. Гуманитарные науки, экономика, бизнес, психология и так далее. Мы и решили вкладывать деньги в нашего ребенка.

А вот и прейскурант на образовательные услуги на текущий год. За очный и дистанционный форматы занятий средняя стоимость – 640 белорусских рублей. Впрочем, в 2021 году цены были более демократичными. Сергей Гошко:

440 рублей было обучение, потом оно подорожало, потом начали привязывать его к доллару, потом к евро, и никто никого не предупреждал. Просто привязали и привязали. И хоть платежи и стали бить по карману, основная претензия Сергея как родителя заключалась в ином. Изначально школа размещалась в здании бизнес-центра, но кураторы и преподаватели в один голос твердили, что это временная мера и совсем скоро у учебного заведения появится отдельное специализированное сооружение. Сергей Гошко:

Так и говорили: «Сейчас вот пройдет чуть-чуть времени, мы все исправим, наладим, у нас все начнется». И так далее, и так далее. Школа переехала уже в третий раз, она переезжала на Кальварийскую. С Кальварийской – в это место. Как в сказке: одно второго краше.

Мы обошли школу вокруг, встретили группу детей с мячом и решили, что они явно отправляются на спортивную площадку, но ошиблись. Школьники играли в мяч просто на обычном асфальте между припаркованных машин. И никаких тебе следов футбольных ворот или баскетбольного кольца.

Зато кругом печать бурных ночей, проведенных завсегдатаями ночного клуба, до которого рукой подать, в виде пустых бутылок, окурков от сигарет и другого мусора. Наш собеседник, впервые увидев такую картину в июне, уже тогда решил, что пора искать для сына другое учебное заведение.