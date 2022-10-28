Из 35 частных школ Беларуси у 21 нет сертификата о готовности. Комментарий министра образования

Новости Беларуси. Частные школы или детские сады – для большинства белорусов такое словосочетание представляется чем-то элитным и недоступным. И по большому счету так оно и есть. Стоимость обучения в таких учебных заведениях в месяц может достигать и 1 000, и даже 1 500 рублей, сообщили в программе «Решение есть» на СТВ.

К началу учебного года в стране насчитывалось 35 учреждений общего среднего образования частной формы собственности. Им, как и государственным школам, нужно было получить сертификат готовности. Его не оказалось у 21 частной школы!