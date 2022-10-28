Из 35 частных школ Беларуси у 21 нет сертификата о готовности. Комментарий министра образования
Новости Беларуси. Частные школы или детские сады – для большинства белорусов такое словосочетание представляется чем-то элитным и недоступным. И по большому счету так оно и есть. Стоимость обучения в таких учебных заведениях в месяц может достигать и 1 000, и даже 1 500 рублей, сообщили в программе «Решение есть» на СТВ.
К началу учебного года в стране насчитывалось 35 учреждений общего среднего образования частной формы собственности. Им, как и государственным школам, нужно было получить сертификат готовности. Его не оказалось у 21 частной школы!
Минская Мужская гимназия позиционирует себя как альма-матер, которая выдает американский аттестат, вот только по внешнему виду и своей начинке сильно отличается от тех учебных заведений, которые показывают в американских фильмах. На начало учебного года в Минске работало 25 частных учреждений образования. Из них шесть имели свидетельство о госрегистрации, то есть после 9 и 11 классов могли выдавать ученикам аттестаты. И Мужская гимназия в это число не входила.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
В учреждения образования, которые не имеют соответствующего образца аккредитации, я бы родителям посоветовал не направлять своих детей для обучения, потому что никто не гарантирует не только реализацию необходимой образовательной программы, но и безопасность пребывания там детей.
С 1 сентября текущего года, после вступления в силу новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании, принцип получения сертификата государственной аккредитации обязателен уже в первый год работы такого учреждения.
«Оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось». Почему белорусы забрали детей из частной Мужской гимназии? Читайте здесь.