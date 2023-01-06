«Не просто интернат, это дом». Депутаты навестили пенсионеров в доме-интернате в рамках акции «От всей души»

Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «От всей души» заглянула в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов, сообщили в программе Столичные подробности на СТВ.

Здесь проживают около 400 человек. Поздравить с наступающим Рождеством людей золотого возраста приехали представители органов власти и депутаты. Во время встречи говорили о жизни, досуге, медицине, делились яркими воспоминаниями и секретами долголетия. Гости приехали не с пустыми руками. Привезли овощи, фрукты, сладости, а еще добрые слова: здоровья, мира, тепла и уюта.

Навещать ветеранов не только в праздничные дни, а регулярно – это добрая традиция. Создали атмосферу праздника и сами проживающие. Мероприятие получилось душевным и по-домашнему добрым.