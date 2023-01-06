«Не просто интернат, это дом». Депутаты навестили пенсионеров в доме-интернате в рамках акции «От всей души»

Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «От всей души» заглянула в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов, сообщили в программе Столичные подробности на СТВ.
Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «От всей души» заглянула в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов, сообщили в программе Столичные подробности на СТВ.
Здесь проживают около 400 человек. Поздравить с наступающим Рождеством людей золотого возраста приехали представители органов власти и депутаты. Во время встречи говорили о жизни, досуге, медицине, делились яркими воспоминаниями и секретами долголетия. Гости приехали не с пустыми руками. Привезли овощи, фрукты, сладости, а еще добрые слова: здоровья, мира, тепла и уюта.
Навещать ветеранов не только в праздничные дни, а регулярно – это добрая традиция. Создали атмосферу праздника и сами проживающие. Мероприятие получилось душевным и по-домашнему добрым.
Юрий Тананыкин:
Это не просто интернат, это дом. Как-то получается, что живут именно семьей, причем нет разделения, что это работник, это проживающий. Здоровый коллектив, здоровая обстановка. Условия великолепные. Можно заниматься всем, чем ты хочешь, что твоей душе угодно. Я, например, отвожу душу в актовом зале на репетиции.
Наталья Зычкова, директор дома-интерната для пенсионеров и инвалидов:
Каждый человек, который проживает здесь, может заниматься своим любимым делом. И каждый день он говорит, что я хочу жить. А для нас это самое главное. В рамках красивой акции «От всей души» учреждению всегда передаются подарки. Наша материальная база укрепляется. Нам сегодня в рамках этой акции будут переданы продукты питания, каждый год нам передается реабилитационное оборудование.
Напомним, данная акция проходит впервые по инициативе Президента и продлится до 15 января.
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