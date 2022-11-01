«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?
Новости Беларуси. Частные школы или детские сады – для большинства белорусов такое словосочетание представляется чем-то элитным и недоступным. И по большому счету так оно и есть. Стоимость обучения в таких учебных заведениях в месяц может достигать и тысячи, и даже полутора тысяч рублей, сообщили в программе «Решение есть» на СТВ.
Мужская гимназия позиционировала себя как социальный и ни в коем случае не коммерческий проект. Хотя ежемесячный платеж в 600 белорусских рублей заставлял усомниться в искренности девиза. Так вот, одного ребенка забрали от педагогов-частников, потому что родители выяснили: оценки за предметы ставили, но уроки не проводили. К тому же, вскрылось, что у школы нет свидетельства о госрегистрации.
Пришло время заглянуть внутрь. Опознавательных табличек мы так и не нашли. Сергей показывает вот эти кадры, снятые на его мобильный, недельной давности. Фасадная вывеска с названием учреждения висела прямо на углу здания, но сегодня ее и след простыл.
Но, к счастью или к сожалению, родитель здесь не первый раз, поэтому нужную дверь отыскали и без шильды. Внутри не радостнее, чем снаружи. Оптимизма придает лишь фраза «Добро пожаловать в Мужскую гимназию», кем-то старательно выведенная на доске.
– Нам нужно по одному вопросу поговорить с директором.
– Директор в 311-м.
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По пути к директору в коридорах мелькают двери учебных аудиторий: белорусский язык и литература, английский, труд. Судя по табличке, его стали преподавать недавно и спонтанно. Еще несколько ступенек, и мы у нужного кабинета. Ожидаем.
– Так а чего вы сюда пришли вообще, если у вас ковид? Дистанционно все вопросы решайте.
– А вы кто?
– А вы кто?
– Столичное телевидение, вот, я вам удостоверение показываю.
– Классно, а я тут тусуюсь.
– Тусуетесь? Круто. И я тогда потусуюсь, хорошо?
– А чего вы сюда пришли?
– Мы к директору пришли. Вы директор?
– На прием записались?
– Нет.
Занимательный диалог прервала администратор. Женщина объявила нашей съемочной группе, что директор крайне занят и найти время в плотном графике для нас не сможет. Но буквально через пять минут из кабинета директора к нам вышел миловидный молодой человек, с виду только вчера и сам получивший аттестат зрелости, но внешность оказалась обманчива.
Знакомьтесь, Павел Александрович – руководитель Мужской гимназии.
– Кто вас пустил сюда?
– А у вас нет никаких…
– Вахта есть.
– Где?
– Это частная собственность. Я хочу напомнить, что вы не имеете права выкладывать это в эфир, иначе мы будем с вами судиться.
– Судитесь, пожалуйста.
– А сейчас прошу прощения, прошу вас выйти.
– Ответьте нам на пару вопросов.
– Прошу вас покинуть здание.
– Вот отец вашего ученика. И таких отцов – 15 человек.
– Еще раз прошу вас покинуть здание, или я буду вызывать милицию.
– Вызывайте.
– Хорошо.
Ни милиции, ни сотрудников охраны, ни хотя бы обычного школьного вахтера в элитной гимназии не оказалось. Это в очередной раз подтверждает слова родителей, что в школу может беспрепятственно зайти кто угодно и с чем угодно.
– А дозвониться до вас возможно?
– Да, возможно.
– Это каким образом?
– По телефону.
– Вы же пришли, я могу записать вас на прием.
– Прошу покинуть вас здание.
– Уделите нам две минуты.
– У меня есть своя работа, которую мне нужно выполнять. Вы вломились в здание.
– Мы часть вашей работы. Мы к вам не ломились.
– Дайте я сфотографирую ваше удостоверение.
– Пожалуйста, фотографируйте. В руки брать его не надо.
– Хорошо. Показывайте.
И вот, казалось бы, диалог стал налаживаться, но не тут то было. Директора мгновенно как ветром сдуло.
– Почему вы не пришли к нам по записи? Почему вы сейчас приходите со скандалом и требуете, чтобы я что-либо сделал?
– Я не со скандалом, я ничего не требую.
– Хорошо. Всего доброго.
Ответов на волнующие родителя вопросы мы так и не получили, но одну загадку после посещения этого храма образования нам все-таки разгадать удалось. Вывеску с названием школы мы не нашли, но отыскали другую. Она по своему содержанию очень хорошо описывает это учебное заведение.
Сергей Гошко, отец бывшего ученика «Мужской гимназии»:
Где здесь герб, где флаг, где портреты героев Великой Отечественной войны, вообще, где здесь охрана? Мы же видели с вами, можно зайти, пройти забрать кого хочешь, утащить кого хочешь и куда хочешь, а все вопросы в школе решает администратор.
Что касается вышеупомянутой частной школы, в здании на Независимости, 58, корпус 40 учебных классов больше нет. Теперь адрес гимназии не дом и не улица, а онлайн, еще и за границей. В сети Интернет два обновленных сайта. Открыт набор на 2022/2023 учебный год. Обновлен преподавательский состав.
И знакомый нам Павел Александрович Величко, правда, уже не в должности директора.
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Руководителем назначен некий Александр Прудников. На вопрос, есть ли у школы аккредитация, организаторы, не скрывая, отвечают, что ее нет, потому что им она якобы не нужна. Вот только профильное министерство уверяет в обратном.
Избавит ли эта виртуальная деятельность школу от реальной ответственности – вопрос открытый. В образовательном кодексе четко прописано: для получения среднего образования не может быть дистанционных форм. Впрочем, такие частные школы вряд ли про образование. Просто замкнутая на деньгах экосистема.
Сергей Шуманский:
Несмотря на множество откровенных нарушений, руководство Мужской гимназии на момент съемок сюжета было уверено в своей правоте. И, судя по всему, в безнаказанности. В соцсетях частная школа обещала ученикам американский аттестат. Скорее всего, и методы обучения были западными, оттого и непонятные нам, белорусам.
На страничке школы в одном из мессенджеров сотни подписчиков, яркие картинки и посты с многочисленными советами родителям от педагогов. Таков он, виртуальный мир. А в реальном школа нарушала законодательство и обманывала родителей.
Но красивая история платной альма-матер закончилась очень просто. Сейчас Мужская гимназия в стадии ликвидации. На своем сайте ее организаторы все еще гордо заявляют, что деятельность школы не остановлена, и пишут, чтобы родители ни в коем случае не доверяли негативным отзывам. Впрочем, во что теперь верить, каждый решает сам.