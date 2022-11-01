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«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?

01 ноября 2022 14:46
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Новости Беларуси. Частные школы или детские сады – для большинства белорусов такое словосочетание представляется чем-то элитным и недоступным. И по большому счету так оно и есть. Стоимость обучения в таких учебных заведениях в месяц может достигать и тысячи, и даже полутора тысяч рублей, сообщили в программе «Решение есть» на СТВ.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-1

Мужская гимназия позиционировала себя как социальный и ни в коем случае не коммерческий проект. Хотя ежемесячный платеж в 600 белорусских рублей заставлял усомниться в искренности девиза. Так вот, одного ребенка забрали от педагогов-частников, потому что родители выяснили: оценки за предметы ставили, но уроки не проводили. К тому же, вскрылось, что у школы нет свидетельства о госрегистрации.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-4

Пришло время заглянуть внутрь. Опознавательных табличек мы так и не нашли. Сергей показывает вот эти кадры, снятые на его мобильный, недельной давности. Фасадная вывеска с названием учреждения висела прямо на углу здания, но сегодня ее и след простыл.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-7

Но, к счастью или к сожалению, родитель здесь не первый раз, поэтому нужную дверь отыскали и без шильды. Внутри не радостнее, чем снаружи. Оптимизма придает лишь фраза «Добро пожаловать в Мужскую гимназию», кем-то старательно выведенная на доске.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-10

Нам нужно по одному вопросу поговорить с директором.
– Директор в 311-м.

Из 35 частных школ Беларуси у 21 нет сертификата о готовности. Комментарий министра образования – подробности.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-13

По пути к директору в коридорах мелькают двери учебных аудиторий: белорусский язык и литература, английский, труд. Судя по табличке, его стали преподавать недавно и спонтанно. Еще несколько ступенек, и мы у нужного кабинета. Ожидаем.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-16

Так а чего вы сюда пришли вообще, если у вас ковид? Дистанционно все вопросы решайте.
– А вы кто?
А вы кто?
Столичное телевидение, вот, я вам удостоверение показываю.
Классно, а я тут тусуюсь.
Тусуетесь? Круто. И я тогда потусуюсь, хорошо?
– А чего вы сюда пришли?
– Мы к директору пришли. Вы директор?
– На прием записались?
– Нет.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-19

Занимательный диалог прервала администратор. Женщина объявила нашей съемочной группе, что директор крайне занят и найти время в плотном графике для нас не сможет. Но буквально через пять минут из кабинета директора к нам вышел миловидный молодой человек, с виду только вчера и сам получивший аттестат зрелости, но внешность оказалась обманчива.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-22

Знакомьтесь, Павел Александрович – руководитель Мужской гимназии.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-25

Кто вас пустил сюда?
– А у вас нет никаких…
– Вахта есть.
– Где?
– Это частная собственность. Я хочу напомнить, что вы не имеете права выкладывать это в эфир, иначе мы будем с вами судиться.
– Судитесь, пожалуйста.
– А сейчас прошу прощения, прошу вас выйти.
– Ответьте нам на пару вопросов.
– Прошу вас покинуть здание.
– Вот отец вашего ученика. И таких отцов – 15 человек.
– Еще раз прошу вас покинуть здание, или я буду вызывать милицию.
– Вызывайте.
– Хорошо.

Ни милиции, ни сотрудников охраны, ни хотя бы обычного школьного вахтера в элитной гимназии не оказалось. Это в очередной раз подтверждает слова родителей, что в школу может беспрепятственно зайти кто угодно и с чем угодно.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-28

А дозвониться до вас возможно?
Да, возможно.
– Это каким образом?
По телефону.
– Вы же пришли, я могу записать вас на прием.
Прошу покинуть вас здание.
– Уделите нам две минуты.
– У меня есть своя работа, которую мне нужно выполнять. Вы вломились в здание.
– Мы часть вашей работы. Мы к вам не ломились.
– Дайте я сфотографирую ваше удостоверение.
– Пожалуйста, фотографируйте. В руки брать его не надо.
– Хорошо. Показывайте.

И вот, казалось бы, диалог стал налаживаться, но не тут то было. Директора мгновенно как ветром сдуло.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-31

Почему вы не пришли к нам по записи? Почему вы сейчас приходите со скандалом и требуете, чтобы я что-либо сделал?
– Я не со скандалом, я ничего не требую.
– Хорошо. Всего доброго.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-34

Ответов на волнующие родителя вопросы мы так и не получили, но одну загадку после посещения этого храма образования нам все-таки разгадать удалось. Вывеску с названием школы мы не нашли, но отыскали другую. Она по своему содержанию очень хорошо описывает это учебное заведение.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-37

Сергей Гошко, отец бывшего ученика «Мужской гимназии»:
Где здесь герб, где флаг, где портреты героев Великой Отечественной войны, вообще, где здесь охрана? Мы же видели с вами, можно зайти, пройти забрать кого хочешь, утащить кого хочешь и куда хочешь, а все вопросы в школе решает администратор.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-40

Что касается вышеупомянутой частной школы, в здании на Независимости, 58, корпус 40 учебных классов больше нет. Теперь адрес гимназии не дом и не улица, а онлайн, еще и за границей. В сети Интернет два обновленных сайта. Открыт набор на 2022/2023 учебный год. Обновлен преподавательский состав.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-43

И знакомый нам Павел Александрович Величко, правда, уже не в должности директора.

«Оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось». Почему белорусы забрали детей из частной Мужской гимназии? Читайте здесь.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-46

Руководителем назначен некий Александр Прудников. На вопрос, есть ли у школы аккредитация, организаторы, не скрывая, отвечают, что ее нет, потому что им она якобы не нужна. Вот только профильное министерство уверяет в обратном.

Избавит ли эта виртуальная деятельность школу от реальной ответственности – вопрос открытый. В образовательном кодексе четко прописано: для получения среднего образования не может быть дистанционных форм. Впрочем, такие частные школы вряд ли про образование. Просто замкнутая на деньгах экосистема.

«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?-49

Сергей Шуманский:
Несмотря на множество откровенных нарушений, руководство Мужской гимназии на момент съемок сюжета было уверено в своей правоте. И, судя по всему, в безнаказанности. В соцсетях частная школа обещала ученикам американский аттестат. Скорее всего, и методы обучения были западными, оттого и непонятные нам, белорусам.

На страничке школы в одном из мессенджеров сотни подписчиков, яркие картинки и посты с многочисленными советами родителям от педагогов. Таков он, виртуальный мир. А в реальном школа нарушала законодательство и обманывала родителей.

Но красивая история платной альма-матер закончилась очень просто. Сейчас Мужская гимназия в стадии ликвидации. На своем сайте ее организаторы все еще гордо заявляют, что деятельность школы не остановлена, и пишут, чтобы родители ни в коем случае не доверяли негативным отзывам. Впрочем, во что теперь верить, каждый решает сам.

# Школы в Беларуси # общество # Сергей Гошко # Вероника Кудринецкая # Павел Величко # Александр Прудников # Фотофакт

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