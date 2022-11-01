«Прошу вас покинуть здание». Почему директор Мужской гимназии отказался общаться с СТВ и что всё же удалось выяснить?

Новости Беларуси. Частные школы или детские сады – для большинства белорусов такое словосочетание представляется чем-то элитным и недоступным. И по большому счету так оно и есть. Стоимость обучения в таких учебных заведениях в месяц может достигать и тысячи, и даже полутора тысяч рублей, сообщили в программе «Решение есть» на СТВ.

Мужская гимназия позиционировала себя как социальный и ни в коем случае не коммерческий проект. Хотя ежемесячный платеж в 600 белорусских рублей заставлял усомниться в искренности девиза. Так вот, одного ребенка забрали от педагогов-частников, потому что родители выяснили: оценки за предметы ставили, но уроки не проводили. К тому же, вскрылось, что у школы нет свидетельства о госрегистрации.

Пришло время заглянуть внутрь. Опознавательных табличек мы так и не нашли. Сергей показывает вот эти кадры, снятые на его мобильный, недельной давности. Фасадная вывеска с названием учреждения висела прямо на углу здания, но сегодня ее и след простыл.

Но, к счастью или к сожалению, родитель здесь не первый раз, поэтому нужную дверь отыскали и без шильды. Внутри не радостнее, чем снаружи. Оптимизма придает лишь фраза «Добро пожаловать в Мужскую гимназию», кем-то старательно выведенная на доске.

– Нам нужно по одному вопросу поговорить с директором.

– Директор в 311-м. Из 35 частных школ Беларуси у 21 нет сертификата о готовности. Комментарий министра образования – подробности.

По пути к директору в коридорах мелькают двери учебных аудиторий: белорусский язык и литература, английский, труд. Судя по табличке, его стали преподавать недавно и спонтанно. Еще несколько ступенек, и мы у нужного кабинета. Ожидаем.

– Так а чего вы сюда пришли вообще, если у вас ковид? Дистанционно все вопросы решайте.

– А вы кто?

– А вы кто?

– Столичное телевидение, вот, я вам удостоверение показываю.

– Классно, а я тут тусуюсь.

– Тусуетесь? Круто. И я тогда потусуюсь, хорошо?

– А чего вы сюда пришли?

– Мы к директору пришли. Вы директор?

– На прием записались?

– Нет.

Занимательный диалог прервала администратор. Женщина объявила нашей съемочной группе, что директор крайне занят и найти время в плотном графике для нас не сможет. Но буквально через пять минут из кабинета директора к нам вышел миловидный молодой человек, с виду только вчера и сам получивший аттестат зрелости, но внешность оказалась обманчива.

Знакомьтесь, Павел Александрович – руководитель Мужской гимназии.

– Кто вас пустил сюда?

– А у вас нет никаких…

– Вахта есть.

– Где?

– Это частная собственность. Я хочу напомнить, что вы не имеете права выкладывать это в эфир, иначе мы будем с вами судиться.

– Судитесь, пожалуйста.

– А сейчас прошу прощения, прошу вас выйти.

– Ответьте нам на пару вопросов.

– Прошу вас покинуть здание.

– Вот отец вашего ученика. И таких отцов – 15 человек.

– Еще раз прошу вас покинуть здание, или я буду вызывать милицию.

– Вызывайте.

– Хорошо. Ни милиции, ни сотрудников охраны, ни хотя бы обычного школьного вахтера в элитной гимназии не оказалось. Это в очередной раз подтверждает слова родителей, что в школу может беспрепятственно зайти кто угодно и с чем угодно.

– А дозвониться до вас возможно?

– Да, возможно.

– Это каким образом?

– По телефону.

– Вы же пришли, я могу записать вас на прием.

– Прошу покинуть вас здание.

– Уделите нам две минуты.

– У меня есть своя работа, которую мне нужно выполнять. Вы вломились в здание.

– Мы часть вашей работы. Мы к вам не ломились.

– Дайте я сфотографирую ваше удостоверение.

– Пожалуйста, фотографируйте. В руки брать его не надо.

– Хорошо. Показывайте. И вот, казалось бы, диалог стал налаживаться, но не тут то было. Директора мгновенно как ветром сдуло.

– Почему вы не пришли к нам по записи? Почему вы сейчас приходите со скандалом и требуете, чтобы я что-либо сделал?

– Я не со скандалом, я ничего не требую.

– Хорошо. Всего доброго.

Ответов на волнующие родителя вопросы мы так и не получили, но одну загадку после посещения этого храма образования нам все-таки разгадать удалось. Вывеску с названием школы мы не нашли, но отыскали другую. Она по своему содержанию очень хорошо описывает это учебное заведение.

Сергей Гошко, отец бывшего ученика «Мужской гимназии»:

Где здесь герб, где флаг, где портреты героев Великой Отечественной войны, вообще, где здесь охрана? Мы же видели с вами, можно зайти, пройти забрать кого хочешь, утащить кого хочешь и куда хочешь, а все вопросы в школе решает администратор.

Что касается вышеупомянутой частной школы, в здании на Независимости, 58, корпус 40 учебных классов больше нет. Теперь адрес гимназии не дом и не улица, а онлайн, еще и за границей. В сети Интернет два обновленных сайта. Открыт набор на 2022/2023 учебный год. Обновлен преподавательский состав.

И знакомый нам Павел Александрович Величко, правда, уже не в должности директора. «Оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось». Почему белорусы забрали детей из частной Мужской гимназии? Читайте здесь.

Руководителем назначен некий Александр Прудников. На вопрос, есть ли у школы аккредитация, организаторы, не скрывая, отвечают, что ее нет, потому что им она якобы не нужна. Вот только профильное министерство уверяет в обратном. Избавит ли эта виртуальная деятельность школу от реальной ответственности – вопрос открытый. В образовательном кодексе четко прописано: для получения среднего образования не может быть дистанционных форм. Впрочем, такие частные школы вряд ли про образование. Просто замкнутая на деньгах экосистема.