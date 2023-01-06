Как интересно провести сочельник и где купить подарочные сувениры? Готовимся к Рождеству

Новости Беларуси. Православные готовятся отметить один из главных церковных праздников – Рождество Христово. О том, как провести Рождественский сочельник и где приобрести подарочные сувениры – в нашем репортаже в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Свято-Елисаветинском монастыре царит предпраздничное настроение. На протяжении нескольких недель здесь шла подготовка к самому светлому и долгожданному торжеству.

Так, духовный фестиваль «Радость» традиционно начался в преддверии Рождества Христова. Многочисленные выставки, театральные показы и творческие мастер-классы для детей – все это создает атмосферу приближающего чуда.

Евдокия, сестра Свято-Елисаветинского монастыря:

У нас проходят традиционно с 10 утра до 20 вечера мастер-классы. Очень много мастеров, которые с радостью делятся своими талантами. Традиционно мы показываем наши батлеечные спектакли.

Мария, прихожанка Свято-Елисаветинского монастыря:

Это такой детский садик, можно сказать, даже маленький православный детский садик. Детки очень любят, здесь с ними рисуют, кружечки расписывают, разные делают поделки интересные.

Площадки разнообразны, здесь можно и выбрать подарок к празднику – иконы, редкая литература, расписанная вручную посуда. Например, без внимания не остаются уникальные книги – добрые сказки для детей – с советскими иллюстрациями, многие из которых экранизированы. Фестиваль действительно масштабный, свои изделия представляют монастыри, храмы и ремесленники из многих стран. «К нам приехали гости из разных стран». Православные верующие готовятся встретить Рождество. Читайте здесь.

Рождество Христово – самый радостный праздник в году. К нему православные готовятся 40 дней. Завершает пост Рождественский сочельник. В это время проходят главные приготовления к торжеству, принято проводить его в молитвах, благодарности и смирении, чтобы с чистым сердцем встретить великое событие.

Монахиня Параскева, насельница Свято-Елисаветинского монастыря:

Приходят в нашу жизнь какие-то особенные испытания, искушения. И порой наступает такое, я бы сказала, отчаяние. Но это неслучайно, наверное, потому что мы же ждем приход в мир Спасителя, победа над грехом без него просто невозможна.