Могут ли жители товариществ собственников и ЖСПК обращаться в службу 115?

Еще много лет назад было трудно представить, что можно будет сфотографировать на телефон яму во дворе или надпись на стене, отправить через интернет в определенную службу и таким образом быстро решить проблему. Сегодня практически каждый из нас обращался в службу 115 по звонку, через сайт или мобильное предложение. Но факт в том, что ни один запрос не остается без внимания. Насколько быстро, эффективно выполняются заявки, как меняется динамика обращений и кто понесет ответственность за халатность? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Возможности службы 115 расширяются, уже подключаются к этому ресурсу товарищества собственников и жилищные кооперативы. Какие новые возможности это откроет для жителей столицы?

Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:

Любой житель нашего любимого города может обращаться в службу 115 с любыми вопросами, которые касаются его дома, нашей городской инфраструктуры и вообще, в принципе, всех проблем, которые в городе есть либо ему кажется, что они существуют. Жители товарищества собственников и ЖСПК также смогут спокойно обращаться в службу. Они, конечно, могли и до этого обращаться, но все заявки поступали непосредственно в администрацию района. Администрации уже приходилось рассматривать эти заявления и общаться непосредственно с представителями товарищества собственников по телефону, письмами либо еще какими-то другими возможностями. На текущий момент товарищество собственников подключается в систему. Если у него есть непосредственно исполнители по тем или иным неисправностям, то мы эти заявки, которые будут поступать от жителей товарищества, будем направлять уже конкретному исполнителю. Екатерина Забенько:

Николай Николаевич, сами товарищества собственников насколько охотно соглашаются на такие предложения? Может быть, они сами инициируют что-то или все-таки хотят пока уйти от этой системы, в нее не вникать?

Николай Строк, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:

Прошло время, некоторые председатели товариществ собственников, ЖСПК все-таки осознали эту необходимость. Екатерина Забенько:

70 % сегодня? Николай Строк:

Да, порядка 70 % сегодня все-таки подключаются. Я уверен, что до конца 2023 года, конкретно если брать Фрунзенский район, то подключатся все 100 %. Есть определенные сложности – отдельные товарищества, которые каким-то путем пытаются игнорировать это требование сегодня. У нас действительно район самый большой. 661 товарищество и ЖСПК только на территории Фрунзенского района. Екатерина Забенько:

Уже эта работа налажена?