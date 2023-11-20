Могут ли жители товариществ собственников и ЖСПК обращаться в службу 115?
Еще много лет назад было трудно представить, что можно будет сфотографировать на телефон яму во дворе или надпись на стене, отправить через интернет в определенную службу и таким образом быстро решить проблему. Сегодня практически каждый из нас обращался в службу 115 по звонку, через сайт или мобильное предложение. Но факт в том, что ни один запрос не остается без внимания. Насколько быстро, эффективно выполняются заявки, как меняется динамика обращений и кто понесет ответственность за халатность? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Возможности службы 115 расширяются, уже подключаются к этому ресурсу товарищества собственников и жилищные кооперативы. Какие новые возможности это откроет для жителей столицы?
Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:
Любой житель нашего любимого города может обращаться в службу 115 с любыми вопросами, которые касаются его дома, нашей городской инфраструктуры и вообще, в принципе, всех проблем, которые в городе есть либо ему кажется, что они существуют. Жители товарищества собственников и ЖСПК также смогут спокойно обращаться в службу. Они, конечно, могли и до этого обращаться, но все заявки поступали непосредственно в администрацию района. Администрации уже приходилось рассматривать эти заявления и общаться непосредственно с представителями товарищества собственников по телефону, письмами либо еще какими-то другими возможностями. На текущий момент товарищество собственников подключается в систему. Если у него есть непосредственно исполнители по тем или иным неисправностям, то мы эти заявки, которые будут поступать от жителей товарищества, будем направлять уже конкретному исполнителю.
Екатерина Забенько:
Николай Николаевич, сами товарищества собственников насколько охотно соглашаются на такие предложения? Может быть, они сами инициируют что-то или все-таки хотят пока уйти от этой системы, в нее не вникать?
Николай Строк, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:
Прошло время, некоторые председатели товариществ собственников, ЖСПК все-таки осознали эту необходимость.
Екатерина Забенько:
70 % сегодня?
Николай Строк:
Да, порядка 70 % сегодня все-таки подключаются. Я уверен, что до конца 2023 года, конкретно если брать Фрунзенский район, то подключатся все 100 %. Есть определенные сложности – отдельные товарищества, которые каким-то путем пытаются игнорировать это требование сегодня. У нас действительно район самый большой. 661 товарищество и ЖСПК только на территории Фрунзенского района.
Екатерина Забенько:
Уже эта работа налажена?
Николай Строк:
Конечно, да.
Екатерина Забенько:
То есть уже удалось поработать через службу 115.бел с товариществами собственников? Насколько это эффективно?
Николай Строк:
Эффективность налицо. Если ранее человек мог обратиться в 115, но с учетом того, что товарищество собственников или ЖСПК не входило в эту систему, все заявки направлялись в администрацию. Администрация уже своими силами решала путем обзвона эти проблемы.
«Мониторинг работы на местах». Как в Минске продвигается ремонт жилищного фонда – подробнее здесь.