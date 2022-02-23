Будет ли война? Разбираем основные тезисы из выступления Лукашенко ко Дню защитников Отечества

Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают 23 февраля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления принимают все, кто вносит вклад в обеспечение национальной безопасности. К теплым словам в адрес воинов, ветеранов и всех соотечественников присоединился Президент. Александр Лукашенко выразил уверенность, что Вооруженные Силы и впредь останутся надежным гарантом мира, суверенитета и территориальной целостности белорусского государства. Накануне Президент принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества.

Второе место в русскоязычном YouTube. Видео с обращением Президента Беларуси к украинцам с первых же минут появления в Сети стремительно набирает просмотры. Аудитория не только в Беларуси, России или Украине. Русскоговорящее пространство куда шире. Планету настолько штормит от разногласий и конфликтов, что сегодня в тренде не реклама современных вооружений и техники, а слова о самом главном – мире и единстве.

В целом торжественное собрание, посвященное накануне Дню защитников Отечества, не было омрачено угнетающими разговорами. Да, белорусы не могут не реагировать на происходящее вокруг: борьба сверхдержав за сферу геополитического влияния, концентрация войск у границ, накал напряженности в Донбассе. Будет ли война? – не просто пестрит, запугивает интернет. Люди волнуются, это понятно, тем более что действия политиков так часто расходятся со здравым смыслом.

Беларусь развивает оборонный сектор. Армия мобильна, компактна и современна. Совместные с Россией учения в очередной раз подтвердили способность защищать союзные рубежи. Информационный гул был громче военных маневров на полигоне. Зато как удобно на этом фоне прикрывать свои истинные планы.

Усиленная милитаризация – уж точно не путь к разрешению конфликта. Поставлять оружие – все равно что подливать масло в огонь. Такое мнение звучит и в Европарламенте. Но разделяет ли его большинство?

Эрве Жювен, член комитета Европарламента по безопасности и обороне (Франция):

Я просто потрясен, как демократические государства могут вооружать нацистов, искренне не понимаю, как массовые поставки вооружений могут способствовать мирному урегулированию. НАТО – это американская организация, которая никогда не поступится манипуляциями и ложью, а также манипулированием общественного мнения по поводу нападений под чужим флагом, чтобы оправдать все более сильное укрепление своих позиций.