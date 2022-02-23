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Будет ли война? Разбираем основные тезисы из выступления Лукашенко ко Дню защитников Отечества

23 февраля 2022 17:15
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Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают 23 февраля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления принимают все, кто вносит вклад в обеспечение национальной безопасности. К теплым словам в адрес воинов, ветеранов и всех соотечественников присоединился Президент. Александр Лукашенко выразил уверенность, что Вооруженные Силы и впредь останутся надежным гарантом мира, суверенитета и территориальной целостности белорусского государства. Накануне Президент принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества.

Илона Волынец проанализировала основные тезисы выступления главы государства.

Будет ли война? Разбираем основные тезисы из выступления Лукашенко ко Дню защитников Отечества-1

Второе место в русскоязычном YouTube. Видео с обращением Президента Беларуси к украинцам с первых же минут появления в Сети стремительно набирает просмотры. Аудитория не только в Беларуси, России или Украине. Русскоговорящее пространство куда шире. Планету настолько штормит от разногласий и конфликтов, что сегодня в тренде не реклама современных вооружений и техники, а слова о самом главном – мире и единстве.

В целом торжественное собрание, посвященное накануне Дню защитников Отечества, не было омрачено угнетающими разговорами. Да, белорусы не могут не реагировать на происходящее вокруг: борьба сверхдержав за сферу геополитического влияния, концентрация войск у границ, накал напряженности в Донбассе. Будет ли война? – не просто пестрит, запугивает интернет. Люди волнуются, это понятно, тем более что действия политиков так часто расходятся со здравым смыслом.

Беларусь развивает оборонный сектор. Армия мобильна, компактна и современна. Совместные с Россией учения в очередной раз подтвердили способность защищать союзные рубежи. Информационный гул был громче военных маневров на полигоне. Зато как удобно на этом фоне прикрывать свои истинные планы.

Усиленная милитаризация – уж точно не путь к разрешению конфликта. Поставлять оружие – все равно что подливать масло в огонь. Такое мнение звучит и в Европарламенте. Но разделяет ли его большинство?

Эрве Жювен, член комитета Европарламента по безопасности и обороне (Франция):
Я просто потрясен, как демократические государства могут вооружать нацистов, искренне не понимаю, как массовые поставки вооружений могут способствовать мирному урегулированию. НАТО это американская организация, которая никогда не поступится манипуляциями и ложью, а также манипулированием общественного мнения по поводу нападений под чужим флагом, чтобы оправдать все более сильное укрепление своих позиций.

Будет ли война? Разбираем основные тезисы из выступления Лукашенко ко Дню защитников Отечества-4

Выдавать черное за белое – увы, тоже тренд. Переписывать историю не чуждо даже тем, кому, казалось бы, она больше других преподнесла урок. Беларусь никому не угрожала и не будет. Как напомнит Президент, не для того мы восстанавливали свою страну из пепла Великой Отечественной. Военная безопасность – это еще и защита исторической правды и памяти.

Словно мутирующий коронавирус, война обретает новые формы: экономическая, политическая, финансовая, информационная, гибридная. И мы давно живем в таких реалиях. И вместо того, чтобы терзаться в страхе и сомнениях, лучше сосредоточиться на том, что действительно важно. Тем более что впереди событие, которое способно не только определить, но и защитить наше общее завтра.

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Эрве Жювен # Илона Волынец # Николай Щекин # Артем Свиридов # Фотофакт

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