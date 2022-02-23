Николай Карпенков: «С такими бойцами мы непобедимы. Страну мы никому не отдадим»

Новости Беларуси. Беларусь традиционно отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в отличие от некоторых соседей мы не изменяем традициям и празднуем 23 февраля в честь побед Советской армии и флота. Мужские качества в мировой политике сейчас редкость, более того, они сознательно искореняются. Но в Беларуси ситуация иная.

Николай Карпенков, заместитель министра – командующий внутренними войсками Беларуси:

Пусть они будут счастливее нас. Пусть будут достойными продолжателями славных героических традиций наших дедов и прадедов. Пусть будут достойны памяти героев нынешнего времени, летчиков Владимира Карвата, Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко, героя-альфовца Дмитрия Федосюка и многих героев органов внутренних дел, отдавших свои жизни при исполнении служебных обязанностей. С такими бойцами мы непобедимы. Страну мы никому не отдадим. Фашизм в Республике Беларусь не прошел. Никто кроме нас! Долг, честь, Отечество! Долг, честь, Отечество! Долг, честь, Отечество!