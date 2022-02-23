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«Как? Он же только что был у меня». Родные Дмитрия Федосюка прервали молчание

23 февраля 2022 17:13
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Новости Беларуси. В этот день, 23 февраля, хочется вспомнить героев. Не только павших на полях сражений, но и тех, кто погиб во имя спокойствия других людей в мирное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как? Он же только что был у меня». Родные Дмитрия Федосюка прервали молчание-1

Наши коллеги из Агентства теленовостей подготовили фильм об офицере группы «А» Дмитрии Федосюке. «Нирвана. Выстрел в сердце». Эта трагедия потрясла всех белорусов и стала резонансной далеко за пределами страны. Старший лейтенант погиб при исполнении служебного долга осенью 2021 года. За что офицер отдал свою жизнь и каким он был? Узнаем больше о жизни и работе настоящего мужчины, который стал примером современного героя.

«Как? Он же только что был у меня». Родные Дмитрия Федосюка прервали молчание-4

Димы больше нет.

«Как? Он же только что был у меня». Родные Дмитрия Федосюка прервали молчание-7

Как? Он же только что был у меня.

Родные и товарищи по службе готовы прервать молчание.

«Как? Он же только что был у меня». Родные Дмитрия Федосюка прервали молчание-10

Думал, обойдется, пока не вышел врач из реанимации и сказал, что все.

Нирване посвящается. Как Дмитрий Федосюк стал частью элитного подразделения?

«Как? Он же только что был у меня». Родные Дмитрия Федосюка прервали молчание-13

В полной мере я понимала всю суть работы. Но он так об этом мечтал.

И за что отдал свою жизнь?

«Как? Он же только что был у меня». Родные Дмитрия Федосюка прервали молчание-16

Он хотел защитить, помимо Родины, в первую очередь семью.

«Как? Он же только что был у меня». Родные Дмитрия Федосюка прервали молчание-19

Кадры из семейного архива и много личного.

«Как? Он же только что был у меня». Родные Дмитрия Федосюка прервали молчание-22

Кем хочешь стать, когда вырастешь?
– Папой, как папа.

«Как? Он же только что был у меня». Родные Дмитрия Федосюка прервали молчание-25

О настоящем мужчине, верном товарище, сыне, муже и отце – смотрите сегодня, 23 февраля, на «Беларусь 1» сразу после «Панорамы». Фильм «Нирвана. Выстрел в сердце».

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# КГБ Беларуси # общество # Дмитрий Федосюк # Фотофакт

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