Будет догоняться фастфудом. Почему лучше не запрещать ребёнку бургеры и картошку фри? Мнение нутрициолога

Шаурма, хот-доги, пиццы – все, чем мы перекусываем на ходу, называется быстрым питанием. Как ни странно, вредные продукты почему-то всегда самые вкусные. Но это минутное удовольствие может очень плохо отразиться на здоровье. О том, почему мы подсели на все готовое, правда ли, что зависимость от фастфуда приравнивается к алкогольной, чем пичкают нас шеф-повара ресторанов быстрого питания и может ли ПП быть вкусным, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Если ребенок очень любит фастфуд и неграмотно питаться, как его переучить?