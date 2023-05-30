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Будет догоняться фастфудом. Почему лучше не запрещать ребёнку бургеры и картошку фри? Мнение нутрициолога

30 мая 2023 19:21
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Шаурма, хот-доги, пиццы – все, чем мы перекусываем на ходу, называется быстрым питанием. Как ни странно, вредные продукты почему-то всегда самые вкусные. Но это минутное удовольствие может очень плохо отразиться на здоровье. О том, почему мы подсели на все готовое, правда ли, что зависимость от фастфуда приравнивается к алкогольной, чем пичкают нас шеф-повара ресторанов быстрого питания и может ли ПП быть вкусным, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Если ребенок очень любит фастфуд и неграмотно питаться, как его переучить? 

Будет догоняться фастфудом. Почему лучше не запрещать ребёнку бургеры и картошку фри? Мнение нутрициолога-1

Наталья Куплянкина, нутрициолог:
Не нужно переучивать, потому что от фастфуда он никуда не денется. Я не думаю, что фастфуд исчезнет с улиц, прилавков магазинов. Когда ребенок вырастет, как вы правильно сказали, потом будет догоняться этим фастфудом. Нужно просто объяснять, показывать, давать выбор, и пусть это будет бургер. Просто пусть это будет бургер без вредных соусов. 

Будет догоняться фастфудом. Почему лучше не запрещать ребёнку бургеры и картошку фри? Мнение нутрициолога-4

Ольга Анципович, любительница перекусов:
Я, допустим, решила свою дочку так немножко перехитрить по поводу фастфуда. Она тоже тянется за всей толпой. Я говорю: «Давай так. Я не против, ты хочешь – окей. Давай, ты сначала скушаешь салат». То, что я ей даю, считаю полезное, а потом на десерт все то, что ты хочешь – пиццу. Чаще всего оказывается так, что она тем, что я ей дала, наедается. На то, что она хочет, чаще всего она уже говорит: «Я сейчас наелась, давай как-нибудь потом». Потом это откладывалось. 

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# Здоровое питание # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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