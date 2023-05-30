До 300 базовых величин! Какой штраф предусмотрен за ломание веток сирени?

Вероника Макаревич, ведущая:

Королева весны, ее величество сирень, посетила Беларусь. Изящный реверанс – традиционный жест приветствия. И майский прием у лиловой леди можно считать открытым. Наслаждаемся нежным ароматом хрупких цветов и продолжаем нашу утреннюю прогулку! Изумрудные поляны, сладкий аромат пышных бутонов и живописные аллеи! Добро пожаловать в рай на земле. Сирингарий – лиловое сердце Центрального ботанического сада! Именно здесь вы можете познакомиться с удивительным миром природы, где каждое растение – настоящее произведение искусства!

Игорь Гаранович, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Ботанический сад создан в 1932 году. Коллекция с первых лет существования ботанического сада. Сейчас у нас более 200 сортов. Коллекция оценена мировым сообществом. Мы получили «золотой паспорт» на коллекцию сирени Международной ассоциации сиреневодов. У нас старинные сорта сохранились. Французской селекции, например, представлены сорта российской селекции. К слову, среди хранителей сказочного леса не только традиционные сорта сирени. Поражают гостей своими необычными нарядами и редкие, экзотические виды.

Красавицы-южанки из Европы и Средиземноморья – идеальные фотомодели. Отлично смотрятся в кадре и нежные принцессы из наших широт. Игорь Гаранович:

Вот мы стоим у сорта «Константин Заслонов». Это, конечно, наш сорт. Посмотрите, какие плотные и крупные соцветия. «Княгиня Ирина», «Генерал Антонов», «Минская красавица» – еще одни яркие представители белорусской селекции.

Игорь Гаранович:

Сирень ассоциируется как цветок Победы. Если мы посмотрим старые кадры 1945 года, то встречают наших солдат, которые возвращаются на родину, охапками сирени. И этому событию посвящено много сортов российских: «Маршал Жуков», «Маршал Василевский», «Победа» и так далее. Лиловые, белоснежные, розовые – у королевы весны множество оттенков. Кроме сирени обыкновенной природа подарила человеку еще около 30 других уникальных видов.

Игорь Гаранович:

Можно встретить сирень венгерскую. Крупные листья, соцветие рыхлое, крупное, очень устойчивое. Сирень Престона есть. Этот вид из Северной Америки. Сирень нюанская из Китая, сирень персидская. Нежный аромат слаще всякого парфюма, глубокий цвет – находка для талантливого художника. Звезда народной медицины и богатый источник полезных микроэлементов. Это все о сирени, любоваться которой лучше издалека. Срезать, а что еще хуже – обламывать, хрупкие ветви нельзя, иначе растение начнет чахнуть, а потом и вовсе погибнет.