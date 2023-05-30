«Заказывают пиццы, бургеры и картошку фри». Все ли дети не любят здоровую пищу?
Шаурма, хот-доги, пиццы – все, чем мы перекусываем на ходу, называется быстрым питанием. Как ни странно, вредные продукты почему-то всегда самые вкусные. Но это минутное удовольствие может очень плохо отразиться на здоровье. О том, почему мы подсели на все готовое, правда ли, что зависимость от фастфуда приравнивается к алкогольной, чем пичкают нас шеф-повара ресторанов быстрого питания и может ли ПП быть вкусным, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У тебя сверстники берут с собой, может, контейнеры из дома? Чем питаются твои друзья?
Иван Клевцов, школьник:
Зачастую вообще ничего не берут. Но один друг все-таки берет с собой.
Алеся Лакина:
Я заметила, что просто на детских днях рождения в основном заказывают пиццы, бургеры и картошку фри.
Иван Клевцов:
Это да.
Алеся Лакина:
Сталкивался с таким у своих друзей?
Иван Клевцов:
Естественно, каждый раз даже на мой день рождения бургеры.
Алеся Лакина:
Праздник живота?
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Ты не завидуешь то, что кто-то есть фастфуды, покупает булочки в буфете, а тебе приходится есть из контейнера?
Иван Клевцов:
Мне, наоборот, даже не завидно, вкусно.
Алеся Лакина:
Как мама тебе объясняет, что бургер покупать мы не будем?
Иван Клевцов:
Говорит, что надо сэкономить деньги. Купи лучше нормальную еду, и поедем куда-нибудь, вместо того, чтобы просто потратить все на еду. Съел и все, потратил деньги просто так.
Ольга Шерснева:
Наталья, не будет ли такого, что ребенок вырастет и потом просто дорвется еды? Будет хорошо зарабатывать.
Наталья Куплянкина, нутрициолог:
Ребенок уже говорит, вы же слышите? Простите, но он уже говорит, что любой день рождения или повод какой-то, встреча с друзьями…
Алеся Лакина:
Ассоциация с праздником, получается, уже фастфуд.
Наталья Куплянкина:
Говорит, что на моем дне рождения были пиццы и бургеры – как мы это произносим. Может быть, маме помимо котлет стоит дома хотя бы пиццы и бургеры тогда тоже готовить, чтобы были какие-то или разрешать раз в месяц вместе с закупкой делать какие-то вылазки.
Алеся Лакина:
Бургеры можно готовить самостоятельно, насколько я знаю? Очень вкусные получаются.
Наталья Куплянкина:
Конечно.
Евгения Клевцова, выступает против фастфуда:
Хочу добавить сюда, что Ваня просто не договорил о том, что мы постоянно, очень часто я ему предлагаю. Даже его была больше идея о том, что мы делаем эти бургеры сами. Ваня, о том, что мы делаем куриные котлетки, покупаем с тобой листы. Это мы обязательно делаем.
Наталья Куплянкина:
Есть разница – домашняя котлета или пожаренная курица дома.
Евгения Клевцова:
Или химическая?
Наталья Куплянкина:
Нет, когда ты приходишь в ресторан, тебе красиво там поливают.