«Заказывают пиццы, бургеры и картошку фри». Все ли дети не любят здоровую пищу?

Шаурма, хот-доги, пиццы – все, чем мы перекусываем на ходу, называется быстрым питанием. Как ни странно, вредные продукты почему-то всегда самые вкусные. Но это минутное удовольствие может очень плохо отразиться на здоровье. О том, почему мы подсели на все готовое, правда ли, что зависимость от фастфуда приравнивается к алкогольной, чем пичкают нас шеф-повара ресторанов быстрого питания и может ли ПП быть вкусным, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У тебя сверстники берут с собой, может, контейнеры из дома? Чем питаются твои друзья?

Иван Клевцов, школьник:

Зачастую вообще ничего не берут. Но один друг все-таки берет с собой. Алеся Лакина:

Я заметила, что просто на детских днях рождения в основном заказывают пиццы, бургеры и картошку фри. Иван Клевцов:

Это да. Алеся Лакина:

Сталкивался с таким у своих друзей? Иван Клевцов:

Естественно, каждый раз даже на мой день рождения бургеры. Алеся Лакина:

Праздник живота?

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Ты не завидуешь то, что кто-то есть фастфуды, покупает булочки в буфете, а тебе приходится есть из контейнера? Иван Клевцов:

Мне, наоборот, даже не завидно, вкусно. Алеся Лакина:

Как мама тебе объясняет, что бургер покупать мы не будем? Иван Клевцов:

Говорит, что надо сэкономить деньги. Купи лучше нормальную еду, и поедем куда-нибудь, вместо того, чтобы просто потратить все на еду. Съел и все, потратил деньги просто так. Ольга Шерснева:

Наталья, не будет ли такого, что ребенок вырастет и потом просто дорвется еды? Будет хорошо зарабатывать.

Наталья Куплянкина, нутрициолог:

Ребенок уже говорит, вы же слышите? Простите, но он уже говорит, что любой день рождения или повод какой-то, встреча с друзьями… Алеся Лакина:

Ассоциация с праздником, получается, уже фастфуд. Наталья Куплянкина:

Говорит, что на моем дне рождения были пиццы и бургеры – как мы это произносим. Может быть, маме помимо котлет стоит дома хотя бы пиццы и бургеры тогда тоже готовить, чтобы были какие-то или разрешать раз в месяц вместе с закупкой делать какие-то вылазки. Алеся Лакина:

Бургеры можно готовить самостоятельно, насколько я знаю? Очень вкусные получаются. Наталья Куплянкина:

Конечно.