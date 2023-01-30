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БРСМ запускает информационно-просветительский проект «Зачётный разговор»

30 января 2023 09:06
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Новости Беларуси. Достоверно и по существу. Белорусский республиканский союз молодежи 30 января дает старт информационно-просветительскому проекту «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БРСМ запускает информационно-просветительский проект «Зачётный разговор»-1

Это цикл встреч лидеров мнений со студентами вузов и учащимися колледжей в формате открытого диалога. Темы дискуссий самые разные: военно-политическая обстановка вокруг и внутри страны, социально-экономическое развитие Беларуси, ключевые достижения наших соотечественников и не только.

Гостями университетов и колледжей станут журналисты, политологи, общественные деятели. В их числе Григорий Азаренок, Андрей Лазуткин, Андрей Муковозчик и многие другие. Только в течение ближайших пяти недель запланировано около 20 встреч.

Спикерами первого «Зачетного разговора» станут первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов и председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова. Встреча пройдет в Минском государственном колледже автомобилестроения.

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# БРСМ # общество # Александра Гончарова # Александр Лукьянов # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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