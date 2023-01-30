БРСМ запускает информационно-просветительский проект «Зачётный разговор»

Новости Беларуси. Достоверно и по существу. Белорусский республиканский союз молодежи 30 января дает старт информационно-просветительскому проекту «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это цикл встреч лидеров мнений со студентами вузов и учащимися колледжей в формате открытого диалога. Темы дискуссий самые разные: военно-политическая обстановка вокруг и внутри страны, социально-экономическое развитие Беларуси, ключевые достижения наших соотечественников и не только.

Гостями университетов и колледжей станут журналисты, политологи, общественные деятели. В их числе Григорий Азаренок, Андрей Лазуткин, Андрей Муковозчик и многие другие. Только в течение ближайших пяти недель запланировано около 20 встреч.

Спикерами первого «Зачетного разговора» станут первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов и председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова. Встреча пройдет в Минском государственном колледже автомобилестроения.