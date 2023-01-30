Родина Марка Шагала готовится отметить большой юбилей

Новости Беларуси. Родина Марка Шагала и фестивальная столица страны. Витебск готовится к празднованию большого юбилея – 1050-летия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важную дату в своей истории город, основанный на берегах Западной Двины и Витьбы, встретит в 2024-м. Город-именинник, который примет многочисленных гостей, уже готовится к своему дню рождения. Ряд мероприятий будет проходить на протяжении всего года.

В центральной части Витебска появились оригинальные таблички с названием улиц. На каждой – городской герб. Это отсылка к богатой истории второго (после Полоцка) древнейшего города страны. Витебчане и гости уже оценили обновленные аншлаги.

Приятно, а то не знаешь, когда идешь, где какой дом находится. Вообще красиво, здорово. Если люди приезжие, они видят герб, где они находятся.

Мы очень довольны, что здесь появляются такие таблички. Очень рад.

В перспективе стилизованные указатели появятся и в других микрорайонах областного центра.