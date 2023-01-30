Прямой эфир

Родина Марка Шагала готовится отметить большой юбилей

30 января 2023 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Родина Марка Шагала и фестивальная столица страны. Витебск готовится к празднованию большого юбилея – 1050-летия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родина Марка Шагала готовится отметить большой юбилей-1

Важную дату в своей истории город, основанный на берегах Западной Двины и Витьбы, встретит в 2024-м. Город-именинник, который примет многочисленных гостей, уже готовится к своему дню рождения. Ряд мероприятий будет проходить на протяжении всего года.

Родина Марка Шагала готовится отметить большой юбилей-4

В центральной части Витебска появились оригинальные таблички с названием улиц. На каждой – городской герб. Это отсылка к богатой истории второго (после Полоцка) древнейшего города страны. Витебчане и гости уже оценили обновленные аншлаги.

Родина Марка Шагала готовится отметить большой юбилей-7

Приятно, а то не знаешь, когда идешь, где какой дом находится. Вообще красиво, здорово. Если люди приезжие, они видят герб, где они находятся.

Родина Марка Шагала готовится отметить большой юбилей-10

Мы очень довольны, что здесь появляются такие таблички. Очень рад.

В перспективе стилизованные указатели появятся и в других микрорайонах областного центра.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Праздничные даты # общество # Марк Шагал # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Снег, ветер, гололедица. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
30 января 2023 06:42

Снег, ветер, гололедица. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Центру специальной подготовки допризывников «Скиф» исполнилось 25 лет
30 января 2023 06:13

Центру специальной подготовки допризывников «Скиф» исполнилось 25 лет

«Неделя» за 29.01.2023
29 января 2023 19:29

«Неделя» за 29.01.2023