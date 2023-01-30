Снег, ветер, гололедица. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Снег, ветер и гололедица: синоптики рассказали о погоде на нынешнюю неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодня, 30 января, они объявили оранжевый уровень опасности. Во многих районах ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 метров в секунду. Будет облачно. Постепенно увеличится и высота снежного покрова. Ненастье к нам несет активный атлантический циклон. Еще один ожидается с Балтийского моря к середине недели.