Центру специальной подготовки допризывников «Скиф» исполнилось 25 лет

Владимир Садченко, воспитанник центра «Скиф»: Начал заниматься – вот мне уже 17, 6 лет прошло. Стержень появился, настоящий, мужской, дух, то есть много чего поменялось. И стал более уверенным в себе.

Владимир Габров, руководитель центра «Скиф»:

Мы провели этим летом уникальные, сложнейшие учения, где впервые в практике спецназа мы скомбинировали альпинистское и водолазное снаряжение. И это была не сама цель, это был только способ вывода водолаза-разведчика для выполнения учебно-боевой задачи. Вместо вертолета мы использовали мост через Днепр. И дальше у нас ребята на альпинистском снаряжении, с водолазным снаряжением, с оружием, с контейнерами грузовыми погрузились под воду, накопились под водой, вышли на берег, создали базу. Там сняли тяжелое снаряжение водолазное и уже в лесном оборудовании с разгрузочно-транспортными системами, с оружием вышли на задачу.