Центру специальной подготовки допризывников «Скиф» исполнилось 25 лет

Новости Беларуси. Четверть века там воспитывают будущих защитников Отечества. Центр специальной подготовки для допризывной молодежи «Скиф» в Речице отмечает юбилей основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Четверть века там воспитывают будущих защитников Отечества. Центр специальной подготовки для допризывной молодежи «Скиф» в Речице отмечает юбилей основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для Беларуси такой проект уникален. Материально-техническая база центра сравнима с оснащением небольшого подразделения спецназа.
Новобранцы «Скифа» проходят серьезный отбор. Ведь при обучении им предстоит прыгать с парашютом, погружаться с аквалангом и осваивать приемы единоборства.
Владимир Садченко, воспитанник центра «Скиф»:
Начал заниматься – вот мне уже 17, 6 лет прошло. Стержень появился, настоящий, мужской, дух, то есть много чего поменялось. И стал более уверенным в себе.
Владимир Габров, руководитель центра «Скиф»:
Мы провели этим летом уникальные, сложнейшие учения, где впервые в практике спецназа мы скомбинировали альпинистское и водолазное снаряжение. И это была не сама цель, это был только способ вывода водолаза-разведчика для выполнения учебно-боевой задачи. Вместо вертолета мы использовали мост через Днепр. И дальше у нас ребята на альпинистском снаряжении, с водолазным снаряжением, с оружием, с контейнерами грузовыми погрузились под воду, накопились под водой, вышли на берег, создали базу. Там сняли тяжелое снаряжение водолазное и уже в лесном оборудовании с разгрузочно-транспортными системами, с оружием вышли на задачу.
За вклад в патриотическое воспитание молодежи и создание музея истории ВДВ и спецназа центр «Скиф» был отмечен специальной премией Президента «За духовное возрождение».
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