Брестских школьников втянули в циничное шоу. Беларусь резко осуждает акции памяти «проклятых солдат»

Новости Беларуси. В Беларуси не допустят героизации военных преступников и оправдание геноцида белорусского народа. Наша позиция в отношении так называемых «проклятых солдат» и, в частности, банды Бурого остается неизменной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А потому из-за грубейшего нарушения Венской конвенции польский консул в Бресте будет выставлен за дверь. МИД Беларуси о скандале в Бресте: грубейшее нарушение обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма

В Министерстве иностранных дел Беларуси 9 марта жестко отреагировали по поводу недавнего инцидента, когда в одной из польских школ Бреста устроили циничное костюмированное шоу, в которое втянули детей.

Их переодели в польскую военную форму, чтобы почтить память убийцы белорусов – Ромуальда Райса, который в 1946 году сжег несколько белорусских деревень и убил 79 человек, преимущественно женщин, детей и стариков.