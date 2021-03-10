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Брестских школьников втянули в циничное шоу. Беларусь резко осуждает акции памяти «проклятых солдат»

10 марта 2021 07:22
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Новости Беларуси. В Беларуси не допустят героизации военных преступников и оправдание геноцида белорусского народа. Наша позиция в отношении так называемых «проклятых солдат» и, в частности, банды Бурого остается неизменной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А потому из-за грубейшего нарушения Венской конвенции польский консул в Бресте будет выставлен за дверь.

МИД Беларуси о скандале в Бресте: грубейшее нарушение обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма

Брестских школьников втянули в циничное шоу. Беларусь резко осуждает акции памяти «проклятых солдат»-1

В Министерстве иностранных дел Беларуси 9 марта жестко отреагировали по поводу недавнего инцидента, когда в одной из польских школ Бреста устроили циничное костюмированное шоу, в которое втянули детей.  

Брестских школьников втянули в циничное шоу. Беларусь резко осуждает акции памяти «проклятых солдат»-4

Их переодели в польскую военную форму, чтобы почтить память убийцы белорусов – Ромуальда Райса, который в 1946 году сжег несколько белорусских деревень и убил 79 человек, преимущественно женщин, детей и стариков.

Брестских школьников втянули в циничное шоу. Беларусь резко осуждает акции памяти «проклятых солдат»-7

Мероприятие прошло под руководством польской активистки и сотрудника Генконсульства Польши. Такие действия, с позволения сказать, дипломата – в белорусском МИДе назвали грубым нарушением норм международного права. На белорусской земле, политой кровью наших предков, не допустят реабилитации нацизма.

Брестских школьников втянули в циничное шоу. Беларусь резко осуждает акции памяти «проклятых солдат»-10

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# Беларусь-Польша # общество # Анатолий Глаз # Ежи Тимофеюк # Мартин Войтеховский # Ромуальд Райс # Фотофакт

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