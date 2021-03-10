В каких случаях необходимо зарегистрировать валютный договор?

9 июля 2021 года вступает в силу новая редакция Закона о валютном регулировании и контроле, которая разрешит физическим и юридическим лицам открывать счета в иностранных банках, а также приобретать акции, недвижимость за рубежом без предварительного согласования подобных сделок с Национальным банком Беларуси. Вместо этого в определенных случаях появится необходимость зарегистрировать валютный договор на специальном веб-портале.

Александр Костюкевич, юрист:

Если у нас сумма по договору не определена либо если сумма превышает две тысячи базовых величин, на сегодняшний момент это 58 тысяч. Что касается юридических лиц, нужно будет только зарегистрировать на этом же сайте, если сумма сделки превышает четыре тысячи базовых величин – это 116 тысяч.