В каких случаях необходимо зарегистрировать валютный договор?

9 июля 2021 года вступает в силу новая редакция Закона о валютном регулировании и контроле, которая разрешит физическим и юридическим лицам открывать счета в иностранных банках, а также приобретать акции, недвижимость за рубежом без предварительного согласования подобных сделок с Национальным банком Беларуси. Вместо этого в определенных случаях появится необходимость зарегистрировать валютный договор на специальном веб-портале.
Александр Костюкевич, юрист:
Если у нас сумма по договору не определена либо если сумма превышает две тысячи базовых величин, на сегодняшний момент это 58 тысяч. Что касается юридических лиц, нужно будет только зарегистрировать на этом же сайте, если сумма сделки превышает четыре тысячи базовых величин – это 116 тысяч.
Регистрация валютных договоров также определена соответствующей инструкцией. Основное правило: подобный договор нужно зарегистрировать еще до его непосредственного исполнения либо не позже семи дней с даты, когда на счет резидента пришли денежные средства.
Александр Костюкевич:
Что касается ответственности, то за нарушение порядка регистрации договоров будет в соответствии части второй статьи 12.2 нового Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность на физическое лицо до пяти базовых величин, а на юридическое лицо индивидуального предпринимателя – до десяти базовых величин.
А чтобы облегчить жизнь постоянных клиентов, банки обещают помогать резидентам регистрировать валютные договоры, а также размещать актуальную информацию о подобных сделках на своих официальных веб-порталах.