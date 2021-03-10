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Несмотря на коронавирус. Сколько детей отдохнуло в белорусских здравницах в 2020 году и какие планы по оздоровлению на 2021-й?

10 марта 2021 07:12
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Новости Беларуси. Республиканский центр оздоровления населения подытожил работу по санаторно-курортному лечению детей за 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя COVID внес свои коррективы – сократилось количество смен и вожатых, а про родительский день и вовсе пришлось забыть, – детям все-таки удалось отдохнуть на отечественных курортах. Более 173 тысяч человек побывали в белорусских здравницах – это вдвое меньше привычного числа отдыхающих.

Несмотря на коронавирус. Сколько детей отдохнуло в белорусских здравницах в 2020 году и какие планы по оздоровлению на 2021-й?-1

Но уже после первой состоявшейся смены спрос на путевки вырос. Лагеря следили за санитарно-эпидемиологической обстановкой, и вспышки COVID не случилось. Обошлось и без происшествий. Заполняемость в первые месяцы 2021 года говорит о том, что спрос на санаторно-курортное оздоровление детей сохранился.

Несмотря на коронавирус. Сколько детей отдохнуло в белорусских здравницах в 2020 году и какие планы по оздоровлению на 2021-й?-4

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Мы собрали заявки от родителей и детей по проведению летней оздоровительной кампании. И на сегодняшний момент у нас есть заявки на оздоровление 344 тысяч детей. Это цифра, уже сопоставимая с 2019 годом. Поэтому если не будет ухудшения эпидситуации, то, я думаю, что в 2021 году мы будем постепенно выходить на восстановление объемов, которые были в лучшие времена.

Несмотря на коронавирус. Сколько детей отдохнуло в белорусских здравницах в 2020 году и какие планы по оздоровлению на 2021-й?-7

К тому же, временный перерыв в работе позволил укрепить материально-техническую базу и улучшить условия отдыха в белорусских лечебницах. На ремонт оздоровительных лагерей было выделено из бюджета более 17 млн рублей.

Несмотря на коронавирус. Сколько детей отдохнуло в белорусских здравницах в 2020 году и какие планы по оздоровлению на 2021-й?-10

Напомним, детское направление в стране считается приоритетным. Ежегодно каждый второй маленький белорус может отдохнуть по льготной путевке.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Геннадий Болбатовский # Фотофакт

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